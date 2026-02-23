Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały będzie składany w postaci elektronicznej za pośrednictwem MOS (Modułu Obsługi Spraw, czyli nowego systemu, który zastąpi dotychczasową ścieżkę składania wniosków o takie zezwolenie w formie papierowej) przy użyciu e-formularza. Oznacza to, że cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt stały w naszym kraju nie będzie musiał stawiać się osobiście w urzędzie wojewódzkim.

Co dołączyć do wniosku?

Obcokrajowiec do wniosku będzie musiał dołączyć aktualną fotografię w formacie JPG oraz odwzorowanie cyfrowe wszystkich stron ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (jeżeli nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania). Dodatkowo cudzoziemiec będzie miał możliwość dołączenia do wniosku dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych w nim zawartych i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie danego zezwolenia w postaci dokumentów elektronicznych lub odwzorowań cyfrowych dokumentów w postaci papierowej. Jeżeli tych dokumentów nie dołączy na etapie składania wniosku za pośrednictwem MOS, będzie miał możliwość ich dostarczenia po wezwaniu przez wojewodę do osobistego stawiennictwa.

Z kolei zamieszczany dotychczas w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego został zastąpiony zaświadczeniem potwierdzającym powyższy fakt. Zaświadczenie będzie generowane z systemu MOS przez pracownika urzędu wojewódzkiego po sprawdzeniu, czy wniosek cudzoziemca został złożony w ustawowym terminie i czy nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie. Następnie zaświadczenie będzie dostępne na koncie cudzoziemca w MOS, z możliwością jego wielokrotnego drukowania z systemu. W przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego złożonego za pośrednictwem MOS zaświadczenie będzie doręczane za pośrednictwem portalu MOS.

Kiedy wezwanie wojewody?

Z projektu wynika ponadto, że w trakcie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia pobytowego wojewoda będzie mógł wezwać cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w celu przedstawienia oryginału ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, złożenia odcisków linii papilarnych i wzoru podpisu w celu wydania karty pobytu. Wezwanie to będzie mogło nastąpić jednocześnie z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku na podstawie art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego oraz wezwaniem do uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia pobytowego. Takie rozwiązanie ma służyć ograniczeniu liczby wizyt obcokrajowców w urzędach wojewódzkich, co powinno zaoszczędzić czas nie tylko cudzoziemcom, ale też urzędnikom wojewodów.

Jaki wzór wniosku?

Wzór formularza powyższego wniosku został określony w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Zawartość tego dokumentu w porównaniu z obecnie obowiązującym wnioskiem nie zmienia się zasadniczo. Został on jedynie rozszerzony o informacje o adresie poczty elektronicznej cudzoziemca, adresie w kraju pochodzenia oraz w kraju poprzedniego zamieszkania oraz informacje dotyczące innego dokumentu tożsamości (w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania).

Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w nowelizacji z 21 listopada 2025 ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1794) zwanej ustawą nowelizującą. Jej głównym celem było wprowadzenie elektronizacji wstępnego etapu postępowań w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. W efekcie konieczne było stworzenie cyfrowej formy wniosku z możliwością opatrzenia go zaawansowanym podpisem elektronicznym.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 17 ustawy nowelizującej. Na mocy tego przepisu minister właściwy do spraw wewnętrznych ma obowiązek ogłosić w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wykorzystanie MOS do składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.