Problem w tym, że komunikat GUS w tej sprawie ukazał się dopiero 9 lutego. Zgodnie z nim wynagrodzenie dla specjalistów ubiegających się o Niebieską Kartę w 2026 r. wynosi 13 355,34 zł brutto, wobec 12 272,58 zł brutto w ubiegłym roku. Zatem jeśli wynagrodzenie zostało wyliczone na podstawie ubiegłorocznego komunikatu, cudzoziemiec może mieć kłopot. Artykuł 127 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach wprost wskazuje, iż należy się odnosić do wskaźników za rok ubiegły.

– Dlatego do wszystkich wniosków o Blue Card złożonych od 1 stycznia 2026 r. urzędy zastosują kwotę poznaną dopiero 9 lutego tego roku – tłumaczy Michał Wysłocki, senior manager Zespołu Immigration EY Polska, ekspert Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL.

Kto się stara o Niebieską Kartę? Nie tylko cudzoziemcy o wąskich specjalizacjach zawodowych

Potocznie uważa się, że o Niebieską Kartę starają się tylko dobrze opłacane osoby o wąskich specjalizacjach i z dodatkowymi uprawnieniami. Tymczasem o takie zezwolenie mogą ubiegać się cudzoziemcy, których stanowiska pracy wymagają posiadania kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych albo w wyniku doświadczenia zawodowego. Często więc się zdarza, że wynagrodzenie oferowane na takich stanowiskach jest poniżej progu wymaganego do uzyskania Niebieskiej Karty.

Do tego często bywa tak, że pracodawcy zapominają o wyliczeniu wynagrodzenia z zapasem. To nie jest problem nowy. Dlatego może to być czas, zdaniem ekspertów, na dokonanie modyfikacji przepisów. Szczególnie że w Polsce Niebieskie Karty są bardzo popularne. Według ostatnich danych Eurostatu nasz kraj z liczbą 5853 kart w 2024 r. jest drugim po Niemczech, w którym wydaje się ich najwięcej w całej UE. Za ubiegły rok wynik może być lepszy.

Niebieska Karta. Użytkownicy z szerszym dostępem do polskiego rynku pracy

Powodem mogą być zmiany w zasadach obowiązywania Niebieskiej Karty. Od połowy roku na skutek nowelizacji ustawy o cudzoziemcach pracownik ją posiadający zyskuje szerszy niż wcześniej dostęp do polskiego rynku pracy.

– Nowe Niebieskie karty wydawane po 1 czerwca 2025 r. nie wskazują w decyzji konkretnego pracodawcy ani stanowiska. Tym samym dają one cudzoziemcom możliwość pracy na rzecz dowolnej firmy, o ile ta będzie spełniać warunki uzyskania Niebieskiej Karty. Zmiana pracodawcy nie wymaga w takim przypadku zmiany posiadanej decyzji, co jest znacznym ułatwieniem – wyjaśnia Michał Wysłocki i dodaje, że to też rozwiązanie korzystne dla pracodawców, bo ci z kolei zyskują szybszy dostęp do specjalistów już obecnych w naszym kraju.

Co zatem mogą dziś zrobić cudzoziemcy i zatrudniający ich pracodawcy, którzy w tym roku wskazali we wniosku o Niebieską Kartę niższą kwotę wynagrodzenia niż ta, która wynika z komunikatu GUS. Po pierwsze, cudzoziemiec może zmienić już złożony wniosek i zamiast o Niebieską kartę poprosić o udzielenie mu zwykłego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce, ale to pozbawi go benefitów wynikających z Niebieskiej Karty. Może też wynegocjować ze swoim pracodawcą podwyżkę wcześniej ustalonego wynagrodzenia do wysokości wymaganej przez urząd. To także będzie wymagało aktualizacji złożonego wniosku oraz dołączenia nowych dokumentów potwierdzających zmianę wynagrodzenia – podpisany przez pracodawcę formularz „Załącznik nr 1” oraz aneks do umowy zawartej na co najmniej sześć miesięcy.