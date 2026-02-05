Przekazane do konsultacji trzy projekty rozporządzeń mają na celu stworzenie spójnego systemu monitorowania jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jeden z nich określa zestaw kluczowych wskaźników, które będą stosowane przy ocenie skuteczności terapii i bezpieczeństwa świadczeń onkologicznych.

Krajowa Sieć Onkologiczna: Monitorowanie jakości opieki nad pacjentem

Projekt zawiera zestaw tzw. wskaźników niespecyficznych, obejmujących ogólne aspekty jakości opieki. Regulacja za najważniejsze z punktu widzenia jakości uznaje: dostępność wielodyscyplinarnych konsyliów dla pacjentów, dostęp do badań histopatologicznych lub cytologicznych, krótki termin rozpoczęcia leczenia onkologicznego (14 dni od ustalenia planu leczenia przez konsylium lekarskie), terminowość świadczeń z obszaru chemioterapii, radioterapii onkologicznej lub chirurgicznego leczenia zabiegowego. Projekt wskazuje jakie wartości docelowe mają spełniać ośrodki w diagnostyce konkretnych nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika, prostaty i płuca.

Kolejny projekt rozporządzenia dotyczy wskaźników jakości opieki onkologicznej dla Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego (SOLO). Określa metodologię liczenia wskaźników, źródła danych oraz sposób ich raportowania. Na jego podstawie możliwe będzie porównywanie wyników między placówkami na jednolitych zasadach.

Trzeci projekt rozporządzenia w sprawie wskaźników jakości opieki onkologicznej dla poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Ośrodek Kooperacyjny wskazuje konkretne wymogi do spełnienia dla placówek. Określa m.in. odsetek pacjentów, u których poszczególne etapy diagnostyki muszą zostać zakończone w wyznaczonych terminach. Przykładowo, zakończenie diagnostyki wstępnej powinno nastąpić w terminie do 28 dni, a diagnostyki pogłębionej – do 21 dni. Minimalny odsetek pacjentów, którzy powinni przejść poszczególne etapy w wyznaczonych terminach to 50 proc.

Projektowane rozporządzenie będą miały bezpośredni wpływ na działalność ośrodków zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej. Będą one musiały spełniać wskazane przez resort zdrowia wskaźników jakości, dostosować procesy diagnostyczno-terapeutyczne do nowych standardów oraz systematycznie raportować dane dotyczące jakości świadczeń.

Szybsza diagnoza nowotworu, większe szanse na wyleczenie

Każdego roku w Polsce nowotwór ma zdiagnozowane ponad 170 tys. osób. W wielu przypadkach choroba wykrywana jest późno, gdy rak znajduje się już w zaawansowanym stadium. Resort zdrowia chce, by pacjent był szybciej diagnozowany, szybciej przekazywany do specjalistycznego leczenia i miał realnie większe szanse na wyleczenie. Monitorowanie wskaźników jakości ma być kluczem do poprawy efektywności leczenia onkologicznego.

Dane pozyskiwane w ramach monitoringu jakości staną się podstawą do oceny ośrodków onkologicznych, co ma umożliwić dalsze podnoszenie standardów i lepsze dopasowanie opieki do potrzeb pacjentów.