Dane pochodzą z rejestrów USC i obejmują pełny rok kalendarzowy, a nie tylko jego fragmenty, co pozwala zobaczyć trendy w całości, bez podziału na półrocza. Które imiona były najczęściej, a które najrzadziej nadawane?

Jakie imiona wybierali Polacy? Te dwa są bez konkurencji

Jeśli ktoś liczył na niespodziankę na koniec roku, to statystyki Ministerstwa Cyfryzacji z 4 lutego ostudziły emocje. Zofia wśród dziewczynek i Nikodem wśród chłopców byli liderami zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu, a dane roczne tylko to potwierdziły. To rzadki przypadek takiej stabilności – zwykle drugie półrocze przynosi drobne przetasowania.

W praktyce oznacza to, że 2025 rok nie był rokiem jednego sezonu, lecz konsekwentnych wyborów. Rodzice nie eksperymentowali masowo, tylko trzymali się imion już mocno osadzonych w społecznej wyobraźni.

Jak zmieniała się popularność imion w 2025 roku? Różnice między I a II półroczem

Choć podium pozostało to samo, w tle działo się sporo. W drugiej połowie roku wyraźnie wzmocniły się imiona, które łączą klasykę z nowoczesnym brzmieniem. Widać to szczególnie u dziewczynek – Maja i Zuzanna zamieniły się miejscami, a do czołówki dołączyła Emilia, która wcześniej była poza pierwszą dziesiątką.

U chłopców uwagę zwraca Leon, który awansował kosztem Jana. To subtelna, ale znacząca zmiana: krótkie, międzynarodowe imiona coraz częściej wypierają te najmocniej zakorzenione w tradycji. Z pewnością nie bez znaczenia był też wybór nowego papieża Leona XIV. Już tradycją jest, że wielu Polaków chętnie nadaje swoim synom imię aktualnego zwierzchnika Kościoła katolickiego.

Imiona 2025 a 2024: czy trendy nadawania imion w Polsce się zatrzymały?

Choć skupiamy się na 2025 roku, dane z USC pozwalają dostrzec coś jeszcze: utrwalenie trendów, a nie rewolucję. W porównaniu z rokiem 2024 (na co wskazują zestawienia porównawcze w danych publicznych), nie pojawił się nowy „czarny koń” rankingu. Zamiast tego:

te same imiona utrzymały wysoką popularność,

różnice między miejscami 2–6 są minimalne,

spada rotacja w top 10, zwłaszcza u dziewczynek.

Z socjologicznego punktu widzenia to sygnał, że rodzice coraz częściej grają bezpiecznie, wybierając imiona społecznie akceptowalne, przewidywalne i po prostu modne.

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2025 roku – pełne dane USC (tabela)

Poniżej zestawienie oparte na danych z rejestrów USC obejmujących cały 2025 rok .

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w Polsce – TOP 10 (2025)

Miejsce Imię Liczba nadań 1 Zofia 4415 2 Zuzanna 3881 3 Maja 3873 4 Laura 3821 5 Hanna 3452 6 Julia 3207 7 Oliwia 3067 8 Pola 2812 9 Alicja 2788 10 Emilia 2556

Najpopularniejsze imiona dla chłopców w Polsce – TOP 10 (2025)

Miejsce Imię Liczba nadań 1 Nikodem 5772 2 Antoni 5253 3 Leon 5079 4 Jan 5054 5 Aleksander 4687 6 Franciszek 4548 7 Ignacy 4222 8 Stanisław 3554 9 Jakub 3386 10 Mikołaj 3215

Ile imion w 2025 roku nadano tylko kilka razy? Skala zaskakuje

Na drugim biegunie są imiona nadawane kilkadziesiąt lub kilkaset razy w skali kraju. To one najlepiej pokazują nowe inspiracje: migracje, popkulturę, seriale i media społecznościowe. W 2025 roku wśród rzadkich imion pojawiały się m.in.:

u dziewczynek: Aurora, Florentyna, Alisa, Solomiia ,

, u chłopców: Makar, Damir, Aron, Matvii.

To nie jest przypadek. Coraz częściej są to imiona o wschodnim lub południowym rodowodzie lub znane z produkcji filmowych i serialowych. Te rzadkie i egzotyczne imiona wybierane są przez rodziców, którzy chcą wyróżnić dziecko, ale niekoniecznie łamać konwencję całkowicie.

Najrzadsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2025 roku – pełne dane USC (tabela)

Na samym końcu zestawień z 2025 roku znajdują się imiona, które w skali całego kraju nadano dokładnie jednemu dziecku. Te statystyczne „białe kruki” pokazują, jak daleko część rodziców odchodzi od głównych trendów, wybierając imiona całkowicie unikatowe.

Najrzadsze imiona dla dziewczynek w Polsce w 2025 roku (nadane tylko raz)

Imię Liczba nadań Acadia 1 Eglantyna 1 Imara 1 Liriena 1 Melitta 1 Nayela 1 Orianthi 1 Roksela 1 Sinthia 1 Zarema 1 Źródło: Dane z rejestrów USC 2025

Najrzadsze imiona dla chłopców w Polsce w 2025 roku (nadane tylko raz)

Imię Liczba nadań Arber 1 Darian 1 Eliran 1 Gaspar 1 Irvin 1 Jener 1 Kalen 1 Liron 1 Ravian 1 Yaman 1 Źródło: Dane z rejestrów USC 2025

Drugie imię dziecka w 2025 roku – dlaczego Polacy wciąż wybierają klasykę?

Choć pierwsze imię bywa polem eksperymentów, drugie pozostaje bezpieczne. Dane z 2025 roku pokazują, że Jan, Piotr i Józef u chłopców oraz Maria, Anna i Zofia u dziewczynek wciąż pełnią rolę „kotwicy tradycji”. To ciekawy kompromis: nowoczesność na pierwszym planie, klasyka w tle.

Źródło:

Dane Ministerstwa Cyfryzacji - dane.gov.pl