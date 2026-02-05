- Jakie imiona wybierali Polacy? Te dwa są bez konkurencji
Dane pochodzą z rejestrów USC i obejmują pełny rok kalendarzowy, a nie tylko jego fragmenty, co pozwala zobaczyć trendy w całości, bez podziału na półrocza. Które imiona były najczęściej, a które najrzadziej nadawane?
Jakie imiona wybierali Polacy? Te dwa są bez konkurencji
Jeśli ktoś liczył na niespodziankę na koniec roku, to statystyki Ministerstwa Cyfryzacji z 4 lutego ostudziły emocje. Zofia wśród dziewczynek i Nikodem wśród chłopców byli liderami zarówno w pierwszym, jak i drugim półroczu, a dane roczne tylko to potwierdziły. To rzadki przypadek takiej stabilności – zwykle drugie półrocze przynosi drobne przetasowania.
W praktyce oznacza to, że 2025 rok nie był rokiem jednego sezonu, lecz konsekwentnych wyborów. Rodzice nie eksperymentowali masowo, tylko trzymali się imion już mocno osadzonych w społecznej wyobraźni.
Jak zmieniała się popularność imion w 2025 roku? Różnice między I a II półroczem
Choć podium pozostało to samo, w tle działo się sporo. W drugiej połowie roku wyraźnie wzmocniły się imiona, które łączą klasykę z nowoczesnym brzmieniem. Widać to szczególnie u dziewczynek – Maja i Zuzanna zamieniły się miejscami, a do czołówki dołączyła Emilia, która wcześniej była poza pierwszą dziesiątką.
U chłopców uwagę zwraca Leon, który awansował kosztem Jana. To subtelna, ale znacząca zmiana: krótkie, międzynarodowe imiona coraz częściej wypierają te najmocniej zakorzenione w tradycji. Z pewnością nie bez znaczenia był też wybór nowego papieża Leona XIV. Już tradycją jest, że wielu Polaków chętnie nadaje swoim synom imię aktualnego zwierzchnika Kościoła katolickiego.
Imiona 2025 a 2024: czy trendy nadawania imion w Polsce się zatrzymały?
Choć skupiamy się na 2025 roku, dane z USC pozwalają dostrzec coś jeszcze: utrwalenie trendów, a nie rewolucję. W porównaniu z rokiem 2024 (na co wskazują zestawienia porównawcze w danych publicznych), nie pojawił się nowy „czarny koń” rankingu. Zamiast tego:
- te same imiona utrzymały wysoką popularność,
- różnice między miejscami 2–6 są minimalne,
- spada rotacja w top 10, zwłaszcza u dziewczynek.
Z socjologicznego punktu widzenia to sygnał, że rodzice coraz częściej grają bezpiecznie, wybierając imiona społecznie akceptowalne, przewidywalne i po prostu modne.
Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2025 roku – pełne dane USC (tabela)
Poniżej zestawienie oparte na danych z rejestrów USC obejmujących cały 2025 rok .
Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w Polsce – TOP 10 (2025)
|Miejsce
|Imię
|Liczba nadań
|1
|Zofia
|4415
|2
|Zuzanna
|3881
|3
|Maja
|3873
|4
|Laura
|3821
|5
|Hanna
|3452
|6
|Julia
|3207
|7
|Oliwia
|3067
|8
|Pola
|2812
|9
|Alicja
|2788
|10
|Emilia
|2556
Najpopularniejsze imiona dla chłopców w Polsce – TOP 10 (2025)
|Miejsce
|Imię
|Liczba nadań
|1
|Nikodem
|5772
|2
|Antoni
|5253
|3
|Leon
|5079
|4
|Jan
|5054
|5
|Aleksander
|4687
|6
|Franciszek
|4548
|7
|Ignacy
|4222
|8
|Stanisław
|3554
|9
|Jakub
|3386
|10
|Mikołaj
|3215
Ile imion w 2025 roku nadano tylko kilka razy? Skala zaskakuje
Na drugim biegunie są imiona nadawane kilkadziesiąt lub kilkaset razy w skali kraju. To one najlepiej pokazują nowe inspiracje: migracje, popkulturę, seriale i media społecznościowe. W 2025 roku wśród rzadkich imion pojawiały się m.in.:
- u dziewczynek: Aurora, Florentyna, Alisa, Solomiia,
- u chłopców: Makar, Damir, Aron, Matvii.
To nie jest przypadek. Coraz częściej są to imiona o wschodnim lub południowym rodowodzie lub znane z produkcji filmowych i serialowych. Te rzadkie i egzotyczne imiona wybierane są przez rodziców, którzy chcą wyróżnić dziecko, ale niekoniecznie łamać konwencję całkowicie.
Najrzadsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2025 roku – pełne dane USC (tabela)
Na samym końcu zestawień z 2025 roku znajdują się imiona, które w skali całego kraju nadano dokładnie jednemu dziecku. Te statystyczne „białe kruki” pokazują, jak daleko część rodziców odchodzi od głównych trendów, wybierając imiona całkowicie unikatowe.
Najrzadsze imiona dla dziewczynek w Polsce w 2025 roku (nadane tylko raz)
|Imię
|Liczba nadań
|Acadia
|1
|Eglantyna
|1
|Imara
|1
|Liriena
|1
|Melitta
|1
|Nayela
|1
|Orianthi
|1
|Roksela
|1
|Sinthia
|1
|Zarema
|1
|Źródło: Dane z rejestrów USC 2025
Najrzadsze imiona dla chłopców w Polsce w 2025 roku (nadane tylko raz)
|Imię
|Liczba nadań
|Arber
|1
|Darian
|1
|Eliran
|1
|Gaspar
|1
|Irvin
|1
|Jener
|1
|Kalen
|1
|Liron
|1
|Ravian
|1
|Yaman
|1
|Źródło: Dane z rejestrów USC 2025
Drugie imię dziecka w 2025 roku – dlaczego Polacy wciąż wybierają klasykę?
Choć pierwsze imię bywa polem eksperymentów, drugie pozostaje bezpieczne. Dane z 2025 roku pokazują, że Jan, Piotr i Józef u chłopców oraz Maria, Anna i Zofia u dziewczynek wciąż pełnią rolę „kotwicy tradycji”. To ciekawy kompromis: nowoczesność na pierwszym planie, klasyka w tle.
Źródło:
Dane Ministerstwa Cyfryzacji - dane.gov.pl
