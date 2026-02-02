Taka jest konkluzja odpowiedzi, jakiej na interpelację poselską udzielił Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.

Z interpelacją do ministra finansów i gospodarki wystąpił poseł Grzegorz Macko (PiS). Parlamentarzysta zapytał, jakie rozwiązania legislacyjne rząd planuje wprowadzić, aby wspólnoty mogły realnie decydować o zgodzie na prowadzenie najmu krótkoterminowego lub jej braku. Poseł chciał również wiedzieć, czy rząd prowadzi prace nad zmianami przepisów w tym zakresie oraz jaki jest przewidywany harmonogram tych prac.

Odpowiedzi udzielił mu Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii. Poinformował, że obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji do ustawy o własności lokali (u.w.l.). Ministerialna propozycja została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 stycznia 2026 r. i aktualnie toczą się w tej sprawie uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje społeczne. Jak podkreślił wiceminister, proponowane rozwiązania mają wyposażyć wspólnoty mieszkaniowe w realne „narzędzia” wpływu na sposób korzystania z lokali, w tym również w sytuacjach związanych z najmem krótkoterminowym.

Zmiany w ustawie o wlasności lokali

Chodzi o zmianę art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.). Projektowany przepis rozszerza możliwość podwyższania zaliczki na poczet pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej na wszystkich właścicieli lokali. Obecnie taka możliwość wprawdzie istnieje, ale tylko w stosunku do właścicieli lokali użytkowych, czyli np. sklepów czy lokali usługowych. Wkrótce to się zmieni.

Po wejściu w życie noweli wspólnota mieszkaniowa zyska możliwość podwyższenia zaliczki nie tylko wobec właścicieli uciążliwych lokali użytkowych, ale również wobec właścicieli mieszkań wykorzystywanych do działalności zarobkowej. Dotyczyć to będzie przykładowo sytuacji, w których sposób korzystania z lokalu wpływa na zwiększenie kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, na przykład poprzez konieczność częstszego sprzątania klatek schodowych i terenu posesji albo instalację monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budynku.

W praktyce to wspólnota będzie musiała udowodnić, że sposób korzystania z lokalu faktycznie generuje wyższe koszty. Zajmie się tym zarząd albo zarządca, przygotowując odpowiednie wyliczenia, które będą podstawą do podjęcia uchwały. Żeby zapobiec nadużyciom, poprawiona ustawa o własności lokali wprost wskaże, że każda decyzja o podwyższeniu opłat dla wybranych właścicieli musi być oparta na konkretnej kalkulacji kosztów sporządzonej przez zarząd lub zarządcę.

Nowela u.w.l. to nie jedyna zmiana, która daje wspólnotom realny wpływ na lokale wynajmowane w ramach najmu krótkoterminowego. Trwają też prace nad dwoma projektami nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich, usługach przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz niektórych innych ustaw. Autorem jednego z nich są posłowie Polski 2050, a drugiego Ministerstwo Sportu i Turystyki.