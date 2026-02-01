Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz.U. 2025, poz. 1528). W uzasadnieniu MRPiPS podkreśla, że proponowane zmiany pozwolą na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników o przewidziany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla państwowej sfery budżetowej, który wynosi w tym roku 3 proc.

Z dołączonej do projektu tabeli wynika, że w przypadku pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania będą wynosiły od 4806 zł do 8030 zł (dotychczas odpowiednio od 4666 zł do 7790 zł). Maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego wzrosną zaś od 5250 zł do 22770 zł (obecnie odpowiednio od 5090 zł do 22100 zł).

Wskaźnik 3 proc.

Oznacza to wzrost zarówno minimalnych, jak i maksymalnych stawek o ok. 3 proc. W uzasadnieniu MRPiPS podkreśla, że podwyższenie maksymalnych kwot nie spowoduje automatycznego wzrostu pensji pracowników, natomiast pozwoli na ustalenie ich na wyższym poziomie w przyszłości. Ponadto przypomniano, że podwyżki wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następują w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia danego roku.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie dzień po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw, przy czym miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają zastosowanie od 1 stycznia 2026 r.

Etap legislacyjny:

projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji społecznych