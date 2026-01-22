Dzięki niemu wiedzą już, jak wysoką składkę zdrowotną zapłacą w 2026 r. Chodzi o obwieszczenie z 22 stycznia 2026 r. Prezes GUS podał w nim, ile wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2025 r. Było to 9228,64 zł, co oznacza wzrost o prawie 8 proc. w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z IV kwartału 2024 r.

O 8 proc. wzrośnie zatem składka zdrowotna od przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przypomnijmy, że wynosi ona 9 proc., ale podstawa jej wyliczenia zależy od tego, czy przychody ryczałtowca są w danym roku niższe niż 60 tys. zł, czy zmieszczą się w granicach od 60 tys. zł do 300 tys. zł, czy też przekroczą 300 tys. zł.

Ile wyniesie składka zdrowotna dla ryczałtowców

Czas na wybór formy opodatkowania na 2026 r. mija dopiero 20 lutego, ale już teraz wiadomo, że kto wybierze ryczałt (lub będzie kontynuował tę formę opodatkowania), zapłaci w 2026 r. na zdrowie:

498,35 zł miesięcznie (tj. 9 proc. x 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – przy przychodach nieprzekraczających rocznie 60 tys. zł,

830,58 zł miesięcznie (tj. 9 proc. x 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – przy rocznych przychodach pomiędzy 60 tys. zł a 300 tys. zł,

1495,04 zł miesięcznie (tj. 9 proc. x 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.

Skutki podwyżki składki zdrowotnej

W konsekwencji – jak policzył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt – składka zdrowotna od ryczałtowców wzrośnie – w zależności od wielkości ich rocznych przychodów – o 36,69 zł, 61,15 zł i 110,07 zł miesięcznie. - Maksymalna roczna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się w tej formie wyniesie 17 940,48 zł, czyli o blisko 1320,84 zł więcej niż za 2025 r. – wylicza ekspert.

Ile zapłacą przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub liniowym PIT

Inaczej – przypomnijmy – są liczone składki zdrowotne u pozostałych przedsiębiorców. Tu decyduje dochód. Kto będzie płacił w 2026 r. podatek dochodowy według skali PIT zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. swojego dochodu, a kto wybierze liniowy 19-proc. PIT, zapłaci składkę w wysokości 4,9 proc. od swojego dochodu.

Tych przedsiębiorców obowiązuje minimalna składka zdrowotna. Wynosi ona 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia, które w 2026 r. wynosi 4806 zł. A zatem minimalna składka w 2026 r. to 432,54 zł (4806 zł x 9 proc.).

- To aż o 117,58 zł więcej niż w 2025 r. Przy czym wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy – podkreśla Piotr Juszczyk.

W spółkach i z innych tytułów

Ekspert przypomina, że obowiązek opłacania składki zdrowotnej nie ogranicza się tylko do jednoosobowych działalności gospodarczych. Zryczałtowaną, czyli stałą przez cały rok składkę zdrowotną płacą również:

właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9 proc.);

współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz/komandytariusz) – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9 proc.);

twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 830,58 zł (przeciętne wynagrodzenie x 9 proc.);

podatnicy rozliczający się według karty podatkowej – 432,54 zł (minimalne wynagrodzenie x 9 proc.);

osoby współpracujące – 622,93 zł (75 proc. przeciętnego wynagrodzenia x 9 proc.).

Składka zdrowotna przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych