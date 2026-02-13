Prezydent podpisał ustawę z 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Celem nowelizacji jest wskazanie organu, któremu Rzecznik Praw Dziecka (RPD) ma składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym oraz o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w związku z ustawą z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

RPD: nie było jasne, komu ma składać oświadczenie

Dotychczas przepisy nie precyzowały organu właściwego do przyjmowania oświadczeń. Ponieważ zawarte w nich informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, luka ta nie mogła zostać uzupełniona w drodze wykładni rozszerzającej.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, RPD jest niezależny od innych organów państwowych i odpowiada wyłącznie przed Sejmem. Ustawodawca uznał zatem za właściwe, by oświadczenia były składane Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego — analogicznie jak w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Ubezpieczonych.

W przepisie przejściowym wskazano, że nowe regulacje znajdą zastosowanie do oświadczeń składanych po dniu wejścia w życie ustawy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.