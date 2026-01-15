- Cienka czerwona linia między umową o pracę a umową cywilnoprawną
Prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy zostały wstrzymane. Nie wiadomo więc, czy w najbliższym czasie inspektorzy dostaną uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, jak zakładała to reforma. Jednak Główny Inspektor Pracy (GIP) w swoich wypowiedziach zwraca uwagę, że zawieranie umów zlecenia czy kontraktów B2B zamiast umów o pracę jest zabronione już teraz. Dlatego, jego zdaniem, narzędzie przygotowane przez PIP na potrzeby nowych przepisów – tzw. lista samokontroli – będzie przydatne dla pracodawców bez względu na to, czy i kiedy reforma wejdzie w życie.
Zgodnie z art. 353[1] kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy strony mają prawo wyboru podstawy zatrudnienia, kierując się nie tyle samym przedmiotem świadczenia, co sposobem jego realizacji.
Kodeks pracy w art. 22 par. 1 definiuje ramy tego wyboru. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Kluczowe jest tu brzmienie art. 22 par. 1[1] kodeksu pracy: zatrudnienie w takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Co więcej, ustawodawca wprost zakazuje zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w kodeksie.
W praktyce granica ta często się zaciera. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że przy umowach wykazujących cechy wspólne dla obu reżimów prawnych, decydujący powinien być zgodny zamiar stron i cel umowy. Jednakże, jeśli w relacji przeważają cechy pracownicze – w szczególności podporządkowanie, rozumiane jako uprawnienie do wydawania wiążących poleceń co do sposobu, czasu i miejsca wykonywania pracy - wola stron schodzi na drugi plan.
Opublikowany projekt listy zawiera 42 pytania, na które przedsiębiorca ma odpowiedzieć „TAK” lub „NIE”. Czy zestaw ten rzeczywiście pozwala na rzetelną ocenę charakteru zatrudnienia? Sprawdźmy to, konfrontując poszczególne bloki pytań z doktryną i orzecznictwem - również dlatego, że w kilku obszarach sformułowania mogą wprowadzać przedsiębiorców w błąd.
Tych zagadnień dotyczą pytania 9–12 i 35–36. W tej sekcji GIP pyta m.in. o to, czy pracobiorca ma przełożonego (np. kierownika), otrzymuje bieżące polecenia, nie może odmówić ich wykonania oraz czy miejsce i czas pracy są narzucone przez przedsiębiorcę. Kierunek pytań jest zbieżny z art. 22 par. 1 kodeksu pracy. Podporządkowanie pracownicze jest najważniejszą cechą odróżniającą stosunek pracy od innych relacji.
W orzecznictwie podkreśla się, że brak obowiązku wykonywania poleceń przemawia przeciwko istnieniu etatu. Należy jednak zauważyć, że pytania te są skonstruowane pod kątem klasycznego modelu hierarchicznego. W przypadku specjalistów i kadry menedżerskiej na kontraktach B2B mamy często do czynienia z tzw. podporządkowaniem autonomicznym, gdzie zlecający wyznacza usługi, ale nie ingeruje w sposób ich realizacji. Lista może więc prowadzić do błędnych wniosków w przypadku wysokiej klasy ekspertów, którzy mimo dużej samodzielności są mocno zintegrowani z firmą.
Co więcej, pewien nadzór nad wykonywaniem zobowiązania jest naturalnym elementem stosunków cywilnoprawnych (np. art. 737 k.c. w umowie zlecenia czy odpowiedzialność z art. 471 k.c.). Sam fakt jego istnienia nie przesądza o stosunku pracy. Wątpliwości może też budzić pytanie 12 – w praktyce cywilnoprawnej strony mogą umówić się na wykonywanie także innych usług, o ile mieści się to w zakresie ich porozumienia. Sugerowanie, że jest to cecha wyłącznie pracownicza, może prowadzić do błędnych ocen.
Pytanie nr 13 wprost weryfikuje, czy pracobiorca ma zakaz wyznaczania zastępstwa. To bardzo trafne kryterium. Obowiązek osobistego świadczenia pracy jest jedną z konstytutywnych cech stosunku pracy. W umowach cywilnoprawnych (zlecenia, B2B) dopuszczalna jest klauzula wykonywania usług przez osobę trzecią (zastępcę), co jest niemożliwe w relacji pracowniczej. Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że brak możliwości wyręczenia się osobą trzecią to silna przesłanka istnienia stosunku pracy.
Pytanie to celnie punktuje jedną z kluczowych różnic prawnych. Warto jednak pamiętać, że zgoda zlecającego na zastępstwo jest często wymagana z przyczyn czysto biznesowych (kompetencje, bezpieczeństwo, odpowiedzialność), co nie świadczy jeszcze o istnieniu podporządkowania pracowniczego.
W pytaniach 37–38 GIP pyta, czy ryzyko niewykonania zadania ponosi przedsiębiorca i czy to on dostarcza narzędzia, materiały i maszyny. Jest to element kluczowy w kontekście umów B2B.
W stosunku pracy ryzyko (ekonomiczne, techniczne, osobowe) obciąża pracodawcę. W relacji B2B „pracobiorca” jest formalnie przedsiębiorcą, który powinien ponosić ryzyko prowadzonej działalności. Koresponduje to z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi negatywną definicję działalności gospodarczej. Jeśli wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego, a odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający, organy mogą zakwestionować status przedsiębiorcy. Pytania te słusznie zwracają uwagę na aspekt ekonomiczny relacji, często pomijany przez strony skupione jedynie na treści samej umowy.
Jednocześnie pytanie 38 – dotyczące korzystania z narzędzi przedsiębiorcy – może być mylące. W praktyce biznesowej zapewnienie sprzętu przez zlecającego jest standardem, często podyktowanym efektywnością kosztową, bezpieczeństwem IT czy koniecznością korzystania ze zintegrowanych systemów. Sam fakt udostępnienia sprzętu nie świadczy jeszcze o stosunku pracy.
Te aspekty są poruszane w pytaniach: 4, 7, 19, 27 i 40. W liście słusznie zwrócono uwagę na ryzyko „ukrytego etatu”, gdy kontraktor B2B funkcjonuje w strukturze identycznie jak pracownik. Jednak nie wszystkie wskazane elementy muszą prowadzić do takiej konkluzji. Przykładowo, samo wykonywanie tego samego rodzaju pracy co pracownicy etatowi nie stanowi problemu – kluczowy jest sposób realizacji i zakres swobody. Podobnie prezentowanie osoby w strukturze organizacyjnej może wynikać z potrzeb komunikacyjnych lub wizerunkowych, zwłaszcza w branżach profesjonalnych. Nie oznacza to automatycznie podporządkowania pracowniczego.
Wątpliwości budzą także pytania 39–42 dotyczące BHP. Zgodnie z art. 304 k.p. pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki pracy także osobom wykonującym zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, co obejmuje szkolenia, środki ochrony czy procedury. Te elementy są więc neutralne dla kwalifikacji prawnej.
Mimo że poszczególne pytania znajdują oparcie w przepisach, całościowa konstrukcja listy jako narzędzia „samokontroli” budzi wątpliwości natury praktycznej. Jest to zbiór pytań zamkniętych bez jasnych wytycznych interpretacyjnych. Czy jedna odpowiedź twierdząca (np. o korzystaniu z firmowej odzieży – pyt. 42) przesądza o istnieniu stosunku pracy? A może potrzeba ich dziesięciu?
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że przy ocenie charakteru umowy decyduje przewaga cech jednego ze stosunków prawnych. Lista GIP stawia na równi kwestie fundamentalne, jak podporządkowanie (pyt. 10), z kwestiami drugorzędnymi, jak techniczne aspekty rozliczeń (pyt. 23). Bez algorytmu oceny (waga pytań), lista może wprowadzać chaos informacyjny.
Proste pytania „TAK/NIE” nie oddają niuansów współczesnego rynku. Przykładowo, pytanie nr 36 o „wyznaczenie miejsca wykonywania pracy” może być mylące. W dobie pracy zdalnej pracownik etatowy może mieć dużą swobodę wyboru miejsca, podczas gdy kontraktor B2B (np. serwisant maszyn) ze względów technologicznych musi pracować w zakładzie klienta. Sztywna ankieta może sugerować problem tam, gdzie go nie ma, lub dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach niejednoznacznych.
Ponadto dla osób na B2B kluczowy jest nie tylko kodeks pracy, ale i ustawa o PIT. Bezpieczny model B2B wymaga łącznego niespełnienia przesłanek z przepisów podatkowych (odpowiedzialność wobec osób trzecich, kierownictwo, ryzyko gospodarcze). Uproszczona ankieta, jeśli nie uwzględni interpretacji podatkowych (które dopuszczają np. korzystanie z biura zleceniodawcy za odpłatnością czy z innej infrastruktury), może niepotrzebnie zaniepokoić przedsiębiorców działających zgodnie z prawem podatkowym.
1 Strony (pracobiorca i przedsiębiorca) dobrowolnie zobowiązały się do wzajemnych świadczeń
2 Umowę cywilnoprawną zaproponował przedsiębiorca
3 Pracobiorca odrzucił propozycję umowy o pracę
4 Inne osoby świadczące taki sam rodzaj pracy i w takich samych warunkach są zatrudnione na umowę o pracę
5 Pracobiorca świadczył wcześniej taką samą lub podobną pracę w ramach stosunku pracy
6 Pracobiorca ma obiecaną umowę o pracę po okresie pracy w ramach umowy zlecenie
7 Pracobiorca zajmuje określone stanowisko (funkcję) w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
8 Pracobiorca ma wyznaczony zakres obowiązków (ustny lub pisemny)
9 Pracobiorca ma przełożonego- koordynatora, dyspozytora, brygadzistę, kierownika, dyrektora
10 Pracobiorca otrzymuje bieżące polecenia i uwagi co do zakresu powierzonej pracy
11 Pracobiorca nie może odmówić wykonania polecenie bez powodu i bez konsekwencji
12 W razie potrzeby pracobiorca wykonuje inne prace niż pierwotnie umówione
13 Pracobiorca nie może samodzielnie wyznaczyć do pracy innej osoby w swoim zastępstwie
14 Pracobiorca musi posiadać określone uprawnienia – kwalifikacje
15 Pracobiorca otrzymuje za pracę wynagrodzenie
16 Wynagrodzenie pracobiorcy zależy od liczby przepracowanych godzin
17 Wynagrodzenie pracobiorcy zależy nie tylko od rezultatu wykonanej pracy
18 Wynagrodzenie wynika z zapotrzebowania na pracę określonego rodzaju a nie rzadkich cech pracobiorcy, jak talent, unikalna zdolność, nadzwyczajne warunki fizyczne
19 Pracobiorcy przysługują premie jak osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę
20 Wobec pracobiorcy mają zastosowanie kary finansowe
21 Zasady stosowania kar finansowych były ustalone przez przedsiębiorcę
22 Z wynagrodzenia pracobiorcy są dokonywane potrącenia
23 Rachunki z tytułu wykonania umowy cywilnoprawnej sporządza przedsiębiorca lub wskazane przez niego biuro rachunkowo - księgowe
24 Wynagrodzenie jest wypłacane pracobiorcy w pieniądzu
25 Wynagrodzenie jest wypłacane pracobiorcy w stałym terminie
26 Godziny pracy pracobiorcy są ściśle określone umową lub wskazane przez przedsiębiorcę, w szczególności obowiązuje go jak każdego grafik/harmonogram pracy albo czas pracy (w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia) jest dostosowany przez przedsiębiorcę do niepełnego wymiaru zatrudnienia np.20 godzin/tydzień
27 Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy przez pracobiorcę jest zgodny z godzinami pracy osób świadczących pracę w ramach stosunku pracy, ustalonych w regulaminie, obwieszczeniu itp.
28 Pracobiorca obowiązany jest świadczy pracę we wszystkie dni od poniedziałku do piątku lub średnio 5 dni na tydzień albo pracobiorca obowiązany jest świadczyć pracę w wybrane przez przedsiębiorcę dni tygodnia
29 Pracobiorca ma obowiązek zgłosić przewidywaną nieobecność w pracy z wyprzedzeniem i uzyskać zgodę przedsiębiorcy
30 Pracobiorca ma obowiązek poinformować niezwłocznie o nieprzewidzianej nieobecności w pracy
31 Pracobiorca ma obwiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy stosownym dokumentem np. zwolnieniem lekarskim
32 Pracobiorca ma prawo do niepłatnych urlopów w okresie uzgodnionym z przedsiębiorcą lub w okresie planowanych urlopów pracowniczych, przestojów, świąt itp.
33 Pracobiorca obowiązany jest odpracować szczególne dni wolne ustalone przez przedsiębiorcę w terminie obowiązującym pozostałych pracobiorców np. z tytułu tzw. długich weekendów
34 Pracobiorca obowiązany jest potwierdzić obecność w pracy w sposób przyjętych dla innych świadczących pracę albo określony umową lub ustnie przez przedsiębiorcę
35 Pracobiorca świadczy pracę bezpośrednio w zakładzie przedsiębiorcy i pod jego kierownictwem
albo świadczy pracę w obcym zakładzie wskazanym przez przedsiębiorcę i pod jego kierownictwem np. poprzez koordynatora projektu
36 Miejsce wykonywania pracy przez pracobiorcę ustala przedsiębiorca np. wskazując trasę przewozu ludzi/towaru
37 Ryzyko (ekonomiczne, techniczne, produkcyjne) nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania zadania przez pracobiorcę ponosi przedsiębiorca
38 Środki służące wykonaniu pracy przez pracobiorcę jak: towar, półprodukty, narzędzia, maszyny, pojazdy należą do przedsiębiorcy
39 Pracobiorca jest obowiązany stosować przyjęte w zakładzie procedury i instrukcje technologiczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa jak pracownik
40 Pracobiorca jest obowiązany poddać się szkoleniom bhp i badaniom profilaktycznym jak pracownik
41 Pracobiorca jest obowiązany stosować środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej jak pracownik
42 Pracobiorca jest obowiązany stosować odzież, w tym firmową przydzieloną przez przedsiębiorcę lub podmiot wskazany jako miejsce świadczenia pracy
Źródło: Główny Inspektorat Pracy
