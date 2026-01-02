W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są cztery fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Długoterminowa prognoza wpływów i wydatków jest przygotowywana co 3 lata tylko dla funduszu emerytalnego i jest opracowywana w trzech wariantach: pesymistycznym, optymistycznym i pośrednim.
Wyniki prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do roku 2080 pokazują, że w analizowanym okresie niezbędne będzie dalsze zasilanie funduszu emerytalnego poza składkowymi przychodami. Należy podkreślić, że wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo.
Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł.
Prognozę funduszu emerytalnego warto analizować w ujęciu procentowym względem produktu krajowego brutto (PKB), a nie jedynie w wartościach kwotowych. Takie podejście zapewnia bowiem bardziej miarodajny obraz sytuacji.
Odnosząc prognozowane saldo funduszu emerytalnego do PKB, widzimy, że w pierwszych latach prognozy sytuacja funduszu będzie się pogarszać. Ale na koniec prognozowanego okresu w wariancie pośrednim saldo roczne funduszu emerytalnego wyrażone w procencie PKB w 2080 r. wyniesie -2,1%, wobec -2,5% prognozowanych w 2026 roku.
W rozbiciu na poszczególne dekady objęte prognozą wygląda to następująco:
Saldo roczne funduszu emerytalnego w % PKB
- 2030 r. (- 2,6%),
- 2040 r. (- 2,5%),
- 2050 r. (- 3,1%),
- 2060 r. (- 2,8%),
- 2070 r. (- 1,9%),
- 2080 r. (- 2,1%).
W tych samych latach prognozowana liczba emerytów, którym świadczenie będzie wypłacane z funduszu emerytalnego wygląda następująco:
Prognozowana liczba emerytów - stan na koniec roku
- 2030 r. 7,9 mln,
- 2040 r. 8,9 mln,
- 2050 r. 10,2 mln,
- 2060 r. 10,6 mln,
- 2070 r. 10,0 mln,
- 2080 r. 9,7 mln.
Miarą efektywności funduszu emerytalnego jest jego wydolność (rozumiana jako iloraz wpływów i wydatków). W prognozowanym okresie w wariancie pośrednim rośnie ona o 4,5 pp. (z 71,1% w 2026 r. do 75,6% w 2080 r.).