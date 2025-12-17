Wakacje kredytowe w Pekao. Zamiast ulgi – niekorzystne zmiany w umowach

Od początku obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitorował, w jaki sposób banki realizują ustawowe obowiązki wobec konsumentów.W ramach 17 postępowań wyjaśniających na bieżąco analizował, jak instytucje finansowe wdrażają wakacje kredytowe. W wyniku działań Urzędu większość banków zmieniła praktyki niekorzystne dla konsumentów lub utrudniające korzystanie z wakacji kredytowych. Teraz finał znalazło postępowanie w sprawie praktyk banków z grupy Pekao – Bank Polska Kasa Opieki SA oraz Pekao Bank Hipoteczny SA.

Bank Polska Kasa Opieki SA oraz Pekao Bank Hipoteczny SA stosowały – jak ustalił UOKiK – niezgodny z ustawą model realizacji wniosków o wakacje kredytowe. Problem dotyczył zwłaszcza klientów, którzy składali wnioski w ostatnim miesiącu kwartału.

Pekao: krótsze wakacje, dłuższy kredyt hipoteczny

W praktyce oznaczało to, że jeśli kredytobiorca złożył wniosek np. w połowie marca, bank zawieszał spłatę nie na cały miesiąc, lecz jedynie do jego końca. Jednocześnie okres kredytowania był automatycznie wydłużany o pełny miesiąc – mimo że faktyczne zawieszenie trwało znacznie krócej.

Taka konstrukcja mogła prowadzić do realnych strat po stronie konsumentów, przede wszystkim poprzez wzrost całkowitego kosztu kredytu i naliczanych odsetek.

Prezes UOKiK: wakacje kredytowe miały pomagać, a nie szkodzić

– Możliwość zawieszenia spłaty części rat kredytu hipotecznego miała stanowić realne wsparcie dla kredytobiorców w okresie wysokiej inflacji i skokowego wzrostu kosztów obsługi kredytów. Wydłużanie okresu kredytowania bardziej niż wynikało to z rzeczywistego czasu zawieszenia spłat narażało konsumentów na podniesienie całkowitych kosztów zobowiązania. W efekcie wakacje kredytowe były mniej korzystne, niż nakazywała to ustawa – podkreśla Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak zaznacza Urząd, działania banków miały charakter systemowy i dotyczyły szerokiej grupy klientów. Praktyki te były stopniowo wygaszane – najpóźniej do końca 2024 roku.

Prawie 119 mln zł kary dla Pekao i obowiązek poinformowania klientów

Za nieprawidłową realizację wakacji kredytowych prezes UOKiK nałożył na banki łączne kary w wysokości blisko 119 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty – ponad 117,8 mln zł – przypada na Bank Polska Kasa Opieki SA, natomiast Pekao Bank Hipoteczny SA ma zapłacić ponad 1,18 mln zł.

Banki zostały również zobowiązane do poinformowania wszystkich poszkodowanych klientów o stwierdzonych naruszeniach. Decyzje nie są prawomocne i mogą zostać zaskarżone do sądu.

Czym były wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to rozwiązanie wprowadzone w czasach rządów PiS ustawą obowiązującą od sierpnia 2022 r. do końca 2024 r., które umożliwiało konsumentom czasowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego. Łącznie można było zawiesić do 12 rat. Celem tego mechanizmu było wsparcie kredytobiorców w okresie gwałtownego wzrostu stóp procentowych i rat kredytów, tak aby czasowo odciążyć domowe budżety bez negatywnych konsekwencji finansowych w przyszłości.