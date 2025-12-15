Outsourcing pracowniczy, mimo że od lat stosowany w wielu branżach, funkcjonuje poza wyraźnymi ramami prawnymi. Brak definicji, niejasne granice między outsourcingiem a pracą tymczasową oraz liczne nadużycia ujawniane przez organy kontrolne wpłynęły na to, że temat ponownie trafił na agendę parlamentarną.

Ostatnio sejmowa komisja do spraw petycji zwróciła się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) o kompleksową analizę problemu outsourcingu oraz ocenę konsekwencji zmian dla systemu prawa pracy. Komisja prosi również o informację, czy w resorcie trwają jakiekolwiek prace legislacyjne dotyczące regulacji outsourcingu pracowniczego i czy ministerstwo rozważa wprowadzenie tej instytucji do porządku prawnego.

„Trwają obecnie prace nad opracowaniem stanowiska w zakresie ewentualnej potrzeby uregulowania tej kwestii w przepisach kodeksu pracy” – stwierdził lakonicznie resort w odpowiedzi dla DGP.

Co istotne, resort dostrzegł problem już przy okazji prac nad ustawą o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2025 r. poz. 621). W art. 13 ust. 1 pkt 7 tej ustawy wprowadzono przesłankę odmowy wydania zezwolenia na pracę w sytuacji, gdy cudzoziemiec miałby wykonywać pracę na rzecz osoby trzeciej, a nie miałby statusu pracownika tymczasowego zatrudnionego przez licencjonowaną agencję pracy tymczasowej. W odpowiedzi na pytania rzecznika małych i średnich przedsiębiorców o stosowanie tego nowego przepisu ministerstwo bardzo jednoznacznie odróżniło dwa modele:

outsourcing procesowy – usługę rzeczywistą, gdzie firma zewnętrzna odpowiada za organizację pracy, jej efekty i dobór pracowników,

▪ outsourcing pracowniczy – praktykę polegającą na udostępnianiu pracowników innym podmiotom, bez kontroli, bez licencji i bez gwarancji ochronnych.

Według MRPiPS to właśnie outsourcing pracowniczy generował największe nadużycia: ukrywanie faktycznego pracodawcy, przerzucanie pracowników między firmami, pozorne umowy, trudności Państwowej Inspekcji Pracy w ustaleniu odpowiedzialności. Choć zmiany dotyczyły wyłącznie cudzoziemców, w uzasadnieniu ustawy ministerstwo jednoznacznie wskazało, że model ten był narzędziem obchodzenia przepisów o pracy tymczasowej. Dlatego powrót do tematu na poziomie kodeksu pracy nie jest przypadkowy.

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa

Eksperci podkreślają zarówno potrzebę uporządkowania pojęć w tym zakresie, jak i ryzyko nadmiernej regulacji.

Barbara Galant, konsultant zarządzający–opiekun klienta z kancelarii PCS Paruch Chruściel Stępień Kanclerz, zwraca uwagę, że problem outsourcingu pracowniczego wynika przede wszystkim z jego podobieństwa do pracy tymczasowej, przy jednoczesnym braku wymogów, które wiążą się z tą formą zatrudnienia.

– Pracę tymczasową mogą świadczyć wyłącznie agencje pracy tymczasowej. Tymczasem outsourcing pracowniczy, który w praktyce bywa stosowany zamiast pracy tymczasowej, jest rozwiązaniem nieprawidłowym i często wykorzystywanym do obchodzenia przepisów. Firmy decydują się na taką konstrukcję, aby obniżyć koszty i uniknąć stosowania szczególnych regulacji dotyczących tymczasowych.

Podobnie uważa Artur Gregorczyk, szef działu prawnego EWL Group i prezes Legalito. Według niego rynek od dawna potrzebuje jasnego rozgraniczenia między legalnym outsourcingiem procesowym a nieprawidłowym outsourcingiem pracowniczym.

– Z naszego punktu widzenia jedynym akceptowalnym modelem „wynajmowania pracy” jest praca tymczasowa oraz outsourcing całych procesów, w którym zewnętrzny podmiot realnie organizuje pracę, ponosi ryzyka i odpowiada za wynik – wyjaśnia Gregorczyk.

Podkreśla, że outsourcing procesowy – tam, gdzie jest właściwie zdefiniowany – stanowi realne wsparcie dla biznesu.

– Pozwala stabilnie planować produkcję i logistykę, przy zachowaniu pełnej ochrony pracowników i pełnego nadzoru państwa nad zatrudnieniem – uważa.

Problemem pozostaje jednak brak jasnych ram, które pozwoliłyby odróżnić legalne praktyki od obejścia prawa.

– Sprzyja to nieuczciwej konkurencji – część podmiotów ukrywa pod hasłem outsourcingu pracowniczego zwykłe omijanie wymogów licencyjnych, limitów czasowych czy standardów płacowych. Precyzyjne regulacje, które wprost wykluczą outsourcing pracowniczy, a jednocześnie uporządkują zasady outsourcingu procesowego, wyrównają warunki gry rynkowej i zwiększą bezpieczeństwo pracowników – twierdzi Artur Gregorczyk.

Z kolei Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR, zwraca uwagę, że samo wprowadzenie definicji bez zrozumienia problemu może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Podkreśla, że pojęcie outsourcingu jest wyjątkowo szerokie i w praktyce obejmuje niemal każdy rodzaj podwykonawstwa.

– Na świecie istnieje wiele form zewnętrznej współpracy: praca tymczasowa, modele typu employer of record, różne sposoby kontraktowania kompetencji do projektów. To bardzo szerokie spektrum. Pytanie, czy jedna definicja byłaby w stanie objąć tak zróżnicowaną rzeczywistość biznesową – wskazuje.

I ostrzega, że regulacja może mieć bardzo szerokie skutki.

– Regulacja outsourcingu będzie miała wpływ na wszystkie sektory gospodarki. To wymaga poważnej refleksji: czy jest rzeczywiście potrzebna, czy nie osłabi konkurencyjności firm i – przede wszystkim – jaki problem ma rozwiązać – zaznacza. ©℗