Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat (Dz.U. z 2025 r. poz. 1622) wprowadza nowe stawki związane ze składaniem wniosków i oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Od 1 grudnia 2025 r. przedsiębiorcy płacą:

200 zł za zezwolenie na pracę do trzech miesięcy (wcześniej 50 zł),

400 zł za zezwolenie na pracę powyżej trzech miesięcy (wcześniej 100 zł),

800 zł za delegowanie cudzoziemca do Polski (wcześniej 200 zł),

100 zł za pracę sezonową (wcześniej 30 zł),

400 zł za oświadczenie o powierzeniu pracy (wcześniej 100 zł).

Zniesiono również preferencyjne, niższe opłaty za przedłużenie zezwoleń na pracę.

Nowa lista dokumentów

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym dokumentów dołączanych do wniosków i oświadczeń (Dz.U. z 2025 r. poz. 1629) pracodawcy muszą przygotować zestaw załączników dostosowany do rodzaju procedury. W każdym wypadku wymagane jest m.in.:

cyfrowe odwzorowanie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca,

dowód wniesienia opłaty,

dokumenty potwierdzające kwalifikacje – jeśli praca dotyczy zawodu regulowanego.

Dodatkowo pracodawca składa oświadczenia dotyczące:

wysokości wynagrodzenia oferowanego cudzoziemcowi,

posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów zatrudnienia,

wiedzy o ewentualnej karalności cudzoziemca za określone przestępstwa.

Organy prowadzące postępowanie mogą żądać okazania oryginałów dokumentów oraz dodatkowych materiałów potwierdzających dane zawarte we wniosku.

Praca bez zezwolenia lub oświadczenia

Kolejne rozporządzenie wskazuje sytuacje, w których cudzoziemiec może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę oraz bez oświadczenia (Dz.U. z 2025 r. poz. 1620). Dokument nie wprowadza rewolucji, jeśli chodzi o zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lecz porządkuje i doprecyzowuje przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne.

Przykładowo zwolnienie nie dotyczy już m.in. wszystkich osób pracujących przy projektach finansowanych ze środków UE, lecz wyłącznie tych, które uczestniczą w opracowaniu, nadzorowaniu lub szkoleniach związanych z realizacją programów. W zakresie działalności artystycznej jednoznacznie rozgraniczono twórców (objętych zwolnieniem) od osób wykonujących czynności techniczne, które nie korzystają już z preferencji. Jeżeli chodzi o studentów, to doprecyzowano, że z uproszczonych zasad mogą korzystać tylko ci, którzy studiują na uczelni zatwierdzonej przez ministra do przyjmowania cudzoziemców lub takiej, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, jeśli nie została wobec niej wydana decyzja zakazująca przyjmowania cudzoziemców.

Osoby, które wykonywały pracę bez zezwolenia na podstawie dotychczasowych przepisów, a nie spełniają nowych warunków, mogą kontynuować pracę jeszcze przez okres do sześciu miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji.

Oświadczenia tylko dla wybranych państw

Rozporządzenie w sprawie państw objętych procedurą oświadczeniową (Dz.U. z 2025 r. poz. 1617) utrzymuje ten przywilej tylko dla obywateli czterech krajów: Armenii, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

Z listy usunięto Gruzję. Obywatele tego państwa, którzy posiadają już ważne oświadczenia, mogą wykonywać pracę do końca ich obowiązywania, jednak nowe oświadczenia nie będą już mogły być w ich sprawie składane. ©℗