Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, nazywana także działalnością nierejestrową lub nieewidencjonowaną, definiowana jest jako drobna działalność zarobkowa, która pozwala prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jako działalność gospodarcza musi ona jednak spełniać ustawowo określone cechy tzn. być działalnością:

zorganizowaną,

o charakterze zarobkowym,

prowadzoną w sposób ciągły,

prowadzoną we własnym imieniu.

W praktyce działalność nierejestrowana to dla wielu osób sposób na sprawdzenie, czy pomysł na własną firmę jest konkurencyjny. To także rozwiązanie dla tych, którzy produkują, tworzą lub sprzedają coś np. sezonowo i na niewielką skalę.

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną w 2026?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej zostało przez ustawodawcę ograniczone dwiema przesłankami tzn. przez określenie limitu przychodów, które można osiągać z takiej działalności oraz karencją uniemożliwiającą skorzystanie z uprawnienia.

Limit przychodów 2026

Zgodnie z art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców przychody z prowadzonej działalności nierejestrowanej nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, co w 2025 roku daje 3 499,50 zł.

Działalność nierejestrowana w 2026 roku będzie miała jednak nowy limit, znacznie wyższy niż w poprzednich latach. Co więcej, będzie on liczony kwartalnie, a nie jak dotychczas miesięcznie. Ile wyniesie? Limit przychodów z działalności nierejestrowej w 2026 roku nie będzie mógł przekroczyć 225 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w żadnym kwartale. Mając na uwadze, obowiązujące od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku na poziomie 4 806 zł, działalność nierejestrową będzie można prowadzić do osiągnięcia przychodu 10 813,50 zł na kwartał.

Oznacza to jeszcze większą dowolność dla podmiotów prowadzących działalność nierejestrowaną. Nie tylko limit będzie bowiem wyższy, ale można też będzie swobodnie rozdzielać kwotę pomiędzy trzy miesiące w kwartale. Tym samym w jednym miesiącu będzie można zarobić więcej, w kolejnych zaś mniej. Ważne jedynie, aby suma z całego kwartału nie przekroczyła ustawowo określonego limitu.

Okres karencji

Działalność nierejestrowana może być prowadzona ponadto tylko wtedy, gdy w okresie ostatnich 60 miesięcy osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej. Należy przy tym podkreślić, że zawieszenie działalności jest traktowane jak jej niewykonywanie, stąd, jeśli osoba fizyczna ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale faktycznie jej nie prowadziła, bo była ona zawieszona w ciągu ostatnich 60 miesięcy, prowadzenie działalności nierejestrowej jest możliwe.

Co z okresem karencji w 2026 roku? Mimo zmian w przepisach nie uległ on skróceniu, ani też wydłużeniu.

Jak obliczyć limit przychodów dla działalności nierejestrowanej?

Z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej istotne jest, w jaki sposób obliczyć sumę przychodów, których przekroczenie powoduje konieczność zarejestrowania firmy. Dla ustalenia przychodu należy skorzystać z ewidencji sprzedaży i uwzględnić:

kwoty otrzymane, czyli te, które otrzymuje się w chwili sprzedaży lub jako tzw. zaliczki;

kwoty należne, czyli te, których nie otrzymuje się w chwili sprzedaży, ale które zostaną zapłacone przez nabywcę na podstawie faktury, rachunku lub innego dokumentu sprzedaży.

Jeżeli kwartalny limit przychodów zostanie przekroczony, wówczas w ciągu siedmiu dni należy dokonać zarejestrowania działalności jako gospodarczej w CEIDG.

Kto może skorzystać z działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić wyłącznie osoby fizyczne. Ustawodawca nie zastrzegł żadnych szczególnych cech, które musi spełniać taka osoba. Ograniczenia mogą jednak wynikać z przepisów szczególnych, a przykładem są m.in. cudzoziemcy. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami mogą oni prowadzić działalność nierejestrowaną tylko wtedy, gdy spełniają warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Cudzoziemcy muszą zatem posiadać tytuł pobytowy, który umożliwiłby rejestrację działalności w CEIDG np. zezwolenie na pobyt stały, status uchodźcy, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, czy też ochronę czasową.

Korzyści działalności nierejestrowanej

Dlaczego prowadzenie działalności nierejestrowanej jest dla wielu osób fizycznych korzystnym rozwiązaniem? Poza brakiem konieczności dopełniania formalności i rejestracji w CEIDG, przede wszystkim pozwala to na uniknięcie odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma także obowiązku odprowadzania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek, prowadzenia skomplikowanej księgowości, a wyłącznie uproszczonej ewidencji.

Trzeba przy tym pamiętać, że prowadzenie działalności nierejestrowej nie jest wolne od wszystkich powinności. Należy pamiętać, że przychody z działalności rozliczone muszą zostać w rocznym zeznaniu podatkowym, obowiązkowe jest także prowadzenie uproszczonej ewidencji, przestrzeganie praw konsumentów, w tym odstąpienia od umowy. Kupujący może ponadto zażądać wystawienia rachunku lub faktury, które to żądanie musi zostać spełnione.

FAQ

Czego dotyczą zmiany w działalności nierejestrowanej w 2026 roku?

Zmiany w działalności nierejestrowanej w 2026 roku obejmą wysokość limitu przychodów i zasady jego ustalania.

Ile wyniesie limit przychodów w 2026 roku?

Limit przychodów z działalności nierejestrowej w 2026 roku nie będzie mógł przekroczyć 225 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, co daje 10 813,50 zł.

Jakie będą zasady ustalania limitu przychodów w 2026 roku?

Limit przychodów będzie ustalany kwartalnie, a nie jak dotychczas miesięcznie.

Czy zmieni się okres karencji w 2026 roku?

Okres karencji dla działalności nierejestrowanej w 2026 roku nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 60 miesięcy od dnia zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto będzie mógł prowadzić działalność nierejestrowaną w 2026 roku?

Działalność nierejestrowaną nadal będą mogły prowadzić wyłącznie osoby fizyczne.

Źródła:

biznes.gov.pl.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018 poz. 650.