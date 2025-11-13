Fabryka LG Electronics znajdująca się w Biskupicach Podgórnych (pow. wrocławski) planuje zlikwidować dział produkujący lodówki i postawić na pralki.
Kolejna duża firma planuje redukcje etatów
LG Electronics to kolejne przedsiębiorstwo, które planuje zwolnienia grupowe. Na redukcję etatów zdecydowały się m.in.:
- Fujitsu Technology Solutions (zwolni 834 pracowników);
- firma motoryzacyjna Aptiv (200 zwolnień w lutym, 140 zapowiedzianych zwolnień w listopadzie);
- grupa Heineken (nawet do 700 pracowników);
- sieć sklepów spożywczych Aldi Nord (96 zwolnień w dziale finansowym oddziału technologicznego)
- PKP Cargo, gdzie do końca września zwolniono grupowo 500 osób.
Zwolnienia w LG Electronics na przełomie listopada i grudnia
Jak poinformowała „Gazeta Wrocławska”, Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu potwierdził, że z początkiem listopada wpłynęło zgłoszenie o grupowych zwolnieniach w podwrocławskiej fabryce LG Electronics. Zwolnienia będą miały miejsce na przełomie listopada i grudnia 2025 r. Rzecznik prasowy Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przekazał, że powód zwolnień to konieczność likwidacji stanowisk odpowiedzialnych za produkcję lodówek.
LG Electronics skupi się na produkcji pralek
Z przekazanych przez firmę informacji wynika, że ze względu na potrzeby rynkowe LG Electronics skupi się na produkcji pralek. Zatem fabryka nie zostanie zamknięta, jednak ograniczy produkowane w niej towary. Firma chce zwiększyć konkurencyjność oferty, dlatego optymalizuje swoją strukturę produkcyjną i portfolio, a także rozszerza produkcję pralek, na które popyt w Europie rośnie.
Źródło: Money.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję