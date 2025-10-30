Od stycznia kwota zasiłku pogrzebowego nie tylko znacznie wrośnie (do 7 tys. zł z obecnych 4 tys. zł), ale też znacznie prościej będzie go można uzyskać. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno–rentowe (Dz. U. poz. 1412, z późn. zm.), który właśnie trafił do konsultacji.

Zzakład pogrzebowy załatwi także formalności w ZUS

Po zmianie prawa zostanie usankcjonowane pośrednictwo zakładów pogrzebowych w procedurze ubiegania się o zasiłek. Te i tak od dawna pomagają rodzinom zmarłych w załatwianiu formalności, ale ZUS dotychczas akceptował ich udział warunkowo – wymagał upoważnienia członka rodziny zmarłego. Do tej pory pośrednictwo zakładów pogrzebowych nie było umocowane w przepisach i zależało od dobrej woli poszczególnych oddziałów ZUS. Jak ustaliliśmy w Polskiej Izbie Branży Pogrzebowej, w przeszłości zdarzały się sytuacje, że ZUS odmawiał przelania zasiłku na konto zakładu. Po zmianie prawa wniosek o świadczenie (podpisany przez osobę uprawnioną) będzie już oficjalnie mógł złożyć przedsiębiorca pogrzebowy. Będzie mógł przesłać dokument do ZUS w formie elektronicznej, poprzez specjalny profil utworzony dla zakładów pogrzebowych w systemie teleinformatycznym ZUS. W zależności od zawartej we wniosku dyspozycji świadczenie zostanie wypłacone w całości przedsiębiorcy pogrzebowemu albo w części jemu, a w części osobie uprawnionej.

Co istotne po zmianie prawa w formie elektronicznej będzie można wysłać do ZUS całość wymaganych dokumentów, co sprawi, że świadczenie będzie można otrzymać bez składania wizyty w tej instytucji. Obecnie bowiem sam wniosek może być złożony za pośrednictwem PUE ZUS, ale oryginały rachunków poświadczających poniesione koszty pogrzebu trzeba już dostarczyć osobiście lub pocztą. Od nowego roku skany faktur będzie można przesłać online, a te przez ZUS będą traktowane jako równoważne dokumentom papierowym.

Zasiłek pogrzebowy: Prostsze procedury w ZUS

Nowe przepisy uproszczą i skrócą także procedurę ustalania uprawnień do zasiłku pogrzebowego. ZUS nie będzie już wymagał składania wielu dokumentów, które są obecnie obowiązkowe. Bliscy zmarłego nie będą już musieli przedkładać odpisu skróconego aktu zgonu albo odpisu aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe, gdyż ZUS posiada prawo do pobierania aktów stanu cywilnego i sam ustali stan faktyczny.

Procedura będzie prostsza także w sytuacji, gdy osoba zmarła nie podlegała ubezpieczeniu w ZUS i otrzymywała świadczenie z innego organu rentowego. Nie trzeba będzie składać dokumentu potwierdzającego jej uprawnienia. Po zmianie prawa wystarczy wskazanie we wniosku danych tegoż organu rentowego oraz numeru świadczenia, a ZUS podejmie dalsze działania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pogrzebowego.

W projekcie ograniczono obowiązek składania dokumentów jedynie do przypadków, gdy ZUS nie jest w stanie samodzielnie takich dokumentów pozyskać. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny zmarłego, a także osobom obcym lub instytucjom, które poniosły koszty pogrzebu i posiadają dokumenty, które to potwierdzają. Dotychczasowa kwota świadczenia to 4000 zł, niezależnie od rzeczywistych kosztów pogrzebu, które w rzeczywistości często znacznie przewyższają tę sumę.