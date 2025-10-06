Pomysłem MSWiA na czas po wygaśnięciu specustawy 4 marca 2026 r. jest zastąpienie obecnej ochrony tymczasowej nowym, ustandaryzowanym rozwiązaniem. Ukraińcy będą mogli ubiegać się o trzyletnie zezwolenia na pobyt czasowy, które zagwarantują im nieprzerwany dostęp do polskiego rynku pracy. Kluczem ma być cyfrowy system CUKR (Centrum Obsługi Wniosków o Karty Pobytu dla Ukraińców), który zostanie uruchomiony na początku 2026 r.

Wiceminister zapewnia, że celem rządu jest utrzymanie ciągłości zatrudnienia i ochrona firm. - Mamy gotowy plan i wystarczająco dużo czasu, by uniknąć chaosu – mówi w rozmowie z DGP i dodaje, że resort pracuje nad pakietem ustaw, które zagwarantują, że nikt nie wpadnie w „delegalizacyjną dziurę”.

Planowane jest m.in. utrzymanie uproszczonej procedury powiadomień o podjęciu pracy.

