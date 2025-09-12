Dług sektora rządowego i samorządowego stanowił w końcu czerwca równowartość 58,2 proc. PKB. Tak wysoko nie był jeszcze nigdy w historii.

Rekordowy dług publiczny Polski – nowe dane Ministerstwa Finansów

Rośnie również dług Skarbu Państwa. Wynosi prawie 48 proc. PKB. Ten jest niższy, bo nie uwzględnia zadłużenia funduszy pozabudżetowych. Dług Skarbu Państwa to obligacje i bony skarbowe oraz kredyty z zagranicy. Największym kredytodawcą polskiego państwa są krajowe banki. W ostatnim czasie rośnie ich przewaga nad drugą co do znaczenia kategorią – inwestorami zagranicznymi.

Główny powód: zagranica straciła zainteresowanie naszym długiem. Wysoki deficyt budżetowy dostrzegła na długo, zanim w ubiegłym tygodniu Fitch jako pierwsza agencja obniżył perspektywę naszego ratingu. Dziurę po zagranicy skutecznie zasypują Kowalscy, kupując obligacje oszczędnościowe. ©Ⓟ

/> />

Rynek pracy w Polsce – spadek liczby ofert zatrudnienia

Kondycja rynku pracy to temat, w którym trudno wyrobić sobie jednoznaczną opinię. Stopa bezrobocia na podstawie danych badania aktywności ekonomicznej ludności należy do najniższych w Europie i praktycznie się nie zmienia. Bezrobocie rejestrowane jest nieco wyższe i rośnie – choć w ostatnich miesiącach głównie ze względu na zmiany przepisów. O tym, że koniunktura na rynku pracy ulega schłodzeniu, mówi wskaźnik wolnych miejsc pracy (proporcja wolnych stanowisk do ich ogólnej liczby – obsadzonych i nie). Dane wyrównane sezonowo pokazują, że w II kw. wyniósł on 0,78 proc. i jeśli wyłączyć czas pandemii, był najniższy od połowy 2016 r. Największe braki kadrowe odczuwało budownictwo: tam wskaźnik wynosił w II kw. 1,65 proc. Na drugim biegunie była edukacja: 0,34 proc. ©Ⓟ

/> />

Boom na AI i chmurę napędza światowe giełdy

Niby oczywistość, ale trudna do zmierzenia. Z pomocą przyszedł jeden z amerykańskich gigantów informatycznych – firma Oracle. Przedstawiając najnowsze wyniki finansowe, zapowiedziała (bazując na już podpisanych i spodziewanych w najbliższym czasie umowach), że przychody pionu zajmującego się infrastrukturą chmurową (wykorzystywaną na potrzeby działania AI), które już są tam rzędu 10 mld dol. w skali roku, w ciągu najbliższych pięciu lat urosną kilkunastokrotnie. Wśród inwestorów giełdowych wywołało to niemałe poruszenie. Akcje Oracle poszły w górę o ponad 30 proc., a wycena spółki zbliżyła się do biliona dolarów. Podrożały też walory innych firm związanych z technologią AI, jak Nvidia czy TSMC. A amerykańskie indeksy giełdowe zanotowały kolejne rekordy wszech czasów. ©Ⓟ