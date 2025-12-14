Jak przypomniała agencja Reuters, balony meteorologiczne używane przez białoruskich przemytników papierosów doprowadziły w ostatnich miesiącach do kilkunastu zamknięć lotniska w stolicy Litwy Wilnie.

W związku z tymi naruszeniami przestrzeni powietrznej litewski rząd we wtorek wprowadził w kraju stan sytuacji ekstremalnej. Decyzja władz nie wiąże się z ograniczeniami praw obywatelskich mieszkańców. Tego samego dnia przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka stwierdził, że Litwa wyolbrzymia problem.

- Wierzę, że przywódca Białorusi szczerze stara się uspokoić sytuację. Myślę, że to trochę potrwa, ale sądzę, że da się to rozwiązać. (Łukaszenka) zapewnił mnie, że chce normalnych relacji z sąsiadami – powiedział Coale, zaznaczając, że w tej sprawie działa także strona litewska.

Wysłannik Białego Domu oświadczył też, że około tysiąc więźniów politycznych, którzy wciąż przebywają w białoruskich więzieniach, może zostać zwolnionych w jednej dużej grupie w nadchodzących miesiącach.

- Myślę, że jest to więcej niż możliwe; sądzę, że to jest prawdopodobne (…) Jesteśmy na dobrej drodze, mamy dobrą passę – oznajmił Coale.

W sobotę białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych. Decyzja ta zapadła po dwudniowych negocjacjach Coale'a z Łukaszenką.

Wolność odzyskali m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, opozycjonistka Maryja Kalesnikawa, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi Wiktar Babaryka, działacz Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” Uładź Łabkowicz i polski obywatel Roman Gałuza.

Łącznie, wliczając decyzje podjęte przez Łukaszenkę pod koniec listopada, liczba ułaskawionych osób wynosi obecnie 156. Wśród nich są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii i Japonii – poinformowała służba prasowa Łukaszenki.

Marta Zabłocka (PAP)

mzb/ zm/