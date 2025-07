Aktywiści związani (co najmniej duchowo) ze świeżo przyjętym do PO Romanem Giertychem i rozpowszechniający pomówienia na temat „fałszerzy wyborów” pokazali najgorsze oblicze: fanatyzm, stygmatyzowanie, zapiekłe trwanie przy wierze, że kto nie z nami, ten przeciw nam – i automatycznie przeciwko wszystkiemu, co piękne. I wściekłość, kiedy ktoś myśli niby to demokratycznie, ale inaczej niż oni. Nie trzeba będzie długo czekać, by radykalni demokraci obrócili się przeciwko Donaldowi Tuskowi, który, jak słyszymy, jednak wyniku wyborów nie będzie podważał, a nowego prezydenta nie uzna za pozbawioną znaczenia figurę, której weto będzie respektowane albo nie. Krzyk: „Zdrada!” rozlegnie się pod internetowe niebiosa.

Czy możemy się spodziewać bojkotu nowo wybranego prezydenta?