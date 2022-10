Zacznijmy od tego, że każda demokracja potrzebuje partii konserwatywnych, które będą reprezentować interesy ludzi żyjących według nakazów religii i tradycji. Wielu moich krewnych to ultraortodoksyjni Żydzi. Zawierają aranżowane małżeństwa, w soboty nie korzystają ze smartfonów i komputerów. Mają prawo tak żyć, bo demokracja zakłada szacunek dla różnych wyborów i wartości. Natomiast skrajna prawica dąży do czegoś przeciwnego: chce narzucić wszystkim określony sposób życia. Wszystkim poza jej przywódcami - ich te zasady oczywiście nie obowiązują. Oni mogą mieć choćby 10 dzieci z pięcioma kobietami. Siły antydemokratyczne mówią dziś konserwatystom na całym świecie: wolność to zagrożenie dla waszego istnienia. Jeśli będziecie dalej pozwalać, by każdy miał prawo wyboru, to w końcu skorzystają z niego wasze dzieci: poznają inne sposoby życia, odrzucą religię i staną się homoseksualistami.