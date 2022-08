Zmyślam? W stanie Teksas (i nie tylko w tu) firma Google musi się tłumaczyć z projektu pod nazwą „Bernanke” (wziętą od nazwiska byłego szefa amerykańskiego Fed). AdX to jedna ze spółek córek koncernu prowadząca platformę, na której można kupić oraz sprzedać przestrzeń reklamową w internecie. Wydawcy, jak media czy blogerzy, mają do udostępnienia strony czy profile w mediach społecznościowych, które mogą być atrakcyjne dla sprzedawców pragnących dotrzeć do nas z ofertami. I jednych, i drugich są miliony – więc nie ma mądrego, który by wiedział, ile takie przestrzenie są warte. Algorytm Google’a generuje więc aukcje w czasie rzeczywistym: każdy może zaoferować zapłacenie za czas przed oczami internautów, zaś AdX mówi wydawcom, za którą reklamę zarobią najwięcej.