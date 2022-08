Aby zrozumieć, w jaki sposób działa kanał depozytowy polityki monetarnej, zauważmy, że gospodarstwa domowe cenią sobie płynność posiadanych aktywów. W przeciwieństwie do długookresowych inwestycji płynne aktywa – jak gotówka, środki posiadane na koncie bankowym czy depozyty o krótkim terminie zapadalności – mogą w miarę łatwo zostać wykorzystane w nagłych potrzebach. Ta właściwość jest cenna i dlatego godzimy się na to stosunkowo niskie oprocentowanie na rachunkach bankowych. Depozyty bankowe i gotówka nie są idealnymi substytutami: płynność zapewniana przez te pierwsze jest nieco mniejsza, ale kompensują one to wyższym oprocentowaniem. Im lepiej zarabiamy na niepłynnych aktywach, tym wyższy jest koszt trzymania tych płynnych. Tak jak traktujemy stopę zwrotu z aktywów, które nie dają premii za płynność, jako cenę gotówki, tak możemy interpretować różnicę między stopą zwrotu z niepłynnych aktywów a oprocentowaniem depozytów jako cenę trzymania depozytów.