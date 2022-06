W przeciwieństwie do pierwszych kilku dekad powojennych obecnie głębokie zmiany obowiązków wykonywanych w ramach zawodów stały się faktem i dotyczą pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Nawet jeśli nazwa stanowiska pozostaje ta sama, to zakres czynności jest zupełnie inny. Można oczywiście zostać u tego pracodawcy, u którego niewiele się zmienia – ale wszystko do czasu.