To, że naukowczynie matki osiągają maksymalną wydajność później, przekłada się jednak na dwie kwestie mające istotny wpływ na amerykańską naukę. Pierwsza, uniwersytecki świat nie przywykł do czekania na rozwój, więc matki częściej w ogóle rezygnują z karier niż przedstawiciele pozostałych grup. Druga kwestia dotyczy najważniejszego w akademii awansu – zdobycia tenure (etat). Amerykańskie realia wyglądają tak, że naukowcy dążą do jego uzyskania, bo gwarantuje on stabilność i bezpieczeństwo (takiego profesora praktycznie nie można zwolnić). Jeśli mają etat, nie muszą tak intensywnie się ścigać z innymi i nie muszą ulegać presji uczelni , tylko mogą się skoncentrować na tym, co interesuje ich najbardziej. To, że naukowczynie matki osiągają apogeum możliwości później, oznacza, że w ogóle rzadziej i średnio później zyskują etat. Ale gdy badacze przyjrzeli się charakterystykom matek oraz pozostałych grup, które tenure już miały, to matki wyróżniają się na plus – są lepiej wykształcone, a już po zdobyciu etatu ich wydajność wciąż rośnie, gdy w pozostałych grupach stabilizuje się lub spada.