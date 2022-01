Dlaczego interesują ich dane zebrane przez satelity? Dave Donaldson (Massachusetts Institute of Technology, MIT) i Adam Storeygard (Tufts University) podają trzy główne powody. Po pierwsze, dzięki nim można zyskać informacje, których nie da się zdobyć w inny sposób (np. o poziomie zanieczyszczenia powietrza lub skali wylesiania, których lokalne władze mogą nie zbierać lub po prostu fałszować). Możliwe jest też zebranie informacji, do których dotarcie byłoby trudne lub niebezpieczne (np. z powodu trwającej wojny lub klęski żywiołowej). Co prawda koszt umieszczenia satelity na orbicie wciąż jest bardzo wysoki, lecz kiedy orbiter znajdzie się już na miejscu, może stosunkowo tanio i na wielką skalę pozyskiwać takie informacje. Po drugie, satelity gromadzą dokładne dane geograficzne. Podczas gdy „ziemskie” dane są źródłem informacji na poziomie jednostek administracyjnych czy krajów, te satelitarne pozwalają badać obszary z dokładnością do kilometra. Można więc obserwować aglomerację, a nie tylko tę część miasta, która mieści się w granicach administracyjnych, oraz poszczególne wsie, a nie całe gminy czy powiaty. Trzeci powód związany jest z globalnym zasięgiem satelitów: dane są porównywalne i obiektywne.