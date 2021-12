W innym eksperymencie uczestnik dostawał rolę menedżera i zadanie polegające na tym, aby poprosić wybranego przez siebie uczestnika o zainwestowanie. Do kobiet prośba była kierowana o 33 proc. częściej niż do mężczyzn. Co więcej, gdy już zostały poproszone, częściej przyjmowały prośbę. Krótko mówiąc, kobiety nie tylko częściej zgłaszały się na ochotnika, lecz także częściej były proszone o wykonanie zadania. Co ważne, tej dysproporcji nie da się wytłumaczyć przez najczęściej spotykane czynniki, bowiem ani różnice w skłonności do ryzyka, ani różnice w poziomie altruizmu nie wyjaśniają, dlaczego kobiety częściej inwestują.