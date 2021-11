W kwestii skłonności do zapłaty za aktywności społeczne na kampusie obowiązuje podobny schemat. Osoby, których co najmniej jeden rodzic posiada wyższe wykształcenie, są skłonne zapłacić za to więcej 1540 dol., podczas gdy osoby, które należą do pierwszego pokolenia studentów, tylko 436 dol. Przyczyn tego można szukać w tym, że biedniejsi słuchacze częściej pracują, aby zarobić na czesne i przez to mają mniej czasu na aktywności społeczne. Zastosowane metody statystyczne pozwoliły ustalić, że czynniki ekonomiczne wyjaśniają 40 proc. wyborów pierwszego pokolenia studentów i ponad 45 proc. wyborów dla mniej zamożnych studentów.