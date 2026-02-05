Udział transakcji Polaków za granicą wcale nie jest tak duży, jak sugerowałyby to nagłówki. Patrząc wyłącznie na doniesienia medialne, faktycznie można odnieść wrażenie, że szala inwestycyjna przechyliła się na korzyść rynków zagranicznych. Jednak analiza twardych danych pokazuje, że nie mamy do czynienia ze znaczącym odpływem kapitału. Obserwujemy, jak zagraniczni klienci cały czas inwestują w Polsce. Nieruchomości w naszym kraju nie zniknęły z radarów dojrzałych inwestorów, którzy mądrze i precyzyjnie budują swoje portfele. Szczególnie w Trójmieście, gdzie rynek premium rozwija się bardzo intensywnie. Projekty z tego najwyższego segmentu są wyjątkowo odporne na wahania rynku.

Wybuch wojny w Ukrainie wywołał chwilowe zamrożenie i strach. Czy ten moment minął? Co dziś przyciąga zagranicznych inwestorów do Polski?

Sytuacja geopolityczna faktycznie miała wpływ na chwilowe zmniejszenie zainteresowania rynkiem polskim. „Chwila” trwająca prawie dwa lata to długi czas, jednak w ostatnim okresie obserwujemy wyraźny wzrost uwagi i zapytań ze strony zagranicznych klientów, szczególnie w obszarze projektów premium. Trzeba też zaznaczyć, że Trójmiasto jest wyjątkowe i nie ulega ogólnopolskim trendom, głównie dzięki swoim atutom lokalizacyjnym.

Co przyciąga inwestorów? Po pierwsze, Polska jest notowana w gronie najsilniejszych gospodarek Europy. Mamy stabilne tempo wzrostu PKB, korzystną dynamikę wynagrodzeń i niską stopę bezrobocia. Te czynniki makroekonomiczne powodują, że zainteresowanie jest odczuwalne. Po drugie, nasze projekty, zwłaszcza w Trójmieście i Warszawie, realnie konkurują z europejskimi. Cechuje je bardzo wysoka jakość, a polskie pracownie projektowe są coraz częściej nagradzane na arenie międzynarodowej. Trójmiasto ma też przewagę w postaci unikalnych uwarunkowań środowiskowych, jak dostęp do morza, świeżego powietrza, i wysoki poziom zalesienia, co w dobie zmian klimatycznych jest znaczącym atutem.

Lokalizacja to jeden magnes, czym deweloperzy mogą dodatkowo przyciągnąć inwestorów? Czego ci szukają w projektach?

Przede wszystkim jakości budownictwa. Spotykamy się z opiniami, że w Trójmieście nieruchomości premium są na niespotykanie wysokim poziomie. To rynek, który stawia na jakość rozwiązań, technologię i innowacje. Allcon jest w czołówce, jeśli chodzi o ich implementację oraz skupienie na dobrostanie, zdrowiu i ponadczasowości rozwiązań, które nie starzeją się szybko. Istotne staje się też to, czy inwestycja jest certyfikowana i jakie korzyści daje to finalnemu odbiorcy w perspektywie długoterminowej.

Allcon jest jednym z niewielu deweloperów w Polsce certyfikujących inwestycje mieszkaniowe w systemie BREEAM. Dlaczego to takie ważne?

To wymagający i drogi proces, wielu inwestorów z niego rezygnuje. Dla nas certyfikacja BREEAM, którą mają projekty Atrium Oliva czy teraz SKYCITY Gdynia, to rzetelny, międzynarodowy dowód jakości. Gwarantuje on klientowi nie tylko spełnienie wymogów środowiskowych, lecz także świadczy o wysokim standardzie i jakości całej inwestycji, choćby przez użycie certyfikowanych, najlepszych materiałów. Filozofia Allconu opiera się na postawieniu człowieka w centrum. Zawsze dokładnie analizujemy to, jak dany projekt wpływa na zdrowie i dobrostan mieszkańca. Nasze filary to jakość, innowacyjność i ludzie.

To podejście zaprowadziło nas do neuroarchitektury. Zaprosiliśmy do współpracy Natalię Olszewską, wybitną specjalistkę w zakresie zastosowania neuronauk w projektowaniu architektonicznym. Ukończyła ona zarówno architekturę, jak i medycynę. Konsultuje z nami projekty pod kątem tego, jak wpływają na funkcjonowanie ludzkiego mózgu, a tym samym samopoczucie i dobrostan mieszkańców.

Kto jest typowym klientem na rynku premium? Kupuje, by szybko sprzedać z zyskiem, pod wynajem czy dla siebie?

Ten pierwszy wariant, czyli szybka odsprzedaż, jest obecnie najmniej popularny. Dziś klienci segmentu premium szukają adresu, z którego będą mogli niezależnie korzystać w przyszłości. Często myślą o zabezpieczeniu swojej emerytury lub o formule second home (drugiego domu). To klienci, którzy kupują dla siebie. Inwestując odpowiedni pułap środków, chcą mieć pewność, że inwestycja będzie odpowiadała ich potrzebom również za kilka czy kilkanaście lat.

Jak zmieniły się oczekiwania tych klientów na przestrzeni ostatnich lat?

Zmiany widać nawet w horyzoncie krótszym niż 10 lat. Ostatnie lata pokazały nam, jak istotne są zdrowie i komfort codziennego funkcjonowania. Klienci pytają więc o wszystkie udogodnienia w budynku, ale też o bezpośrednie sąsiedztwo, zgodnie z ideą „miasta 15-minutowego”, czyli dostępności usług i dóbr w zasięgu ręki. W naszym wypadku miasto jest wręcz 5-minutowe. Ważne są innowacyjność, to, jakie rozwiązania zastosowano, czy będą mogli zarządzać nieruchomością z każdego miejsca na świecie. I co bardzo istotne, coraz częściej pytają o koszty eksploatacyjne. Dla wymagających i świadomych klientów segmentu premium ważne jest odpowiedzialne i ekologiczne podejście do miejsca, które ma być ich adresem.

Ile dziś trzeba mieć pieniędzy, by myśleć o inwestycji w Trójmieście?

To zależy od tezy, jaką stawiamy sobie jako inwestor. Jeśli patrzymy krótkookresowo i liczymy na jak najwyższą rentowność z najmu, zdecydowanie polecam rynek popularny. Zaangażowanie kapitału jest mniejsze, koszty wykończenia niższe, a stopy zwrotu z najmu w Trójmieście są jednymi z najwyższych w Polsce. Jeśli jednak myślimy długoterminowo i chcemy zaangażować kapitał w rynek premium, to rentowność z najmu będzie niższa, ale wzrost wartości samej nieruchomości w czasie jest nieporównywalnie większy.

Co w takim razie musi mieć idealny projekt inwestycyjny, by można było mieć pewność, że zyska on na wartości w długim horyzoncie?

Żadna inwestycja nie daje 100-proc. pewności zysku. Na pewno warto przyjrzeć się marce i doświadczeniu dewelopera. To, że w Allcon skupiamy kompetencje dewelopera, generalnego wykonawcy i spółki najmu nieruchomości komercyjnych, daje klientowi gwarancję bezpieczeństwa i holistycznego podejścia. Druga rzecz to certyfikacja, o której mówiłyśmy. Po trzecie, ponadczasowa architektura, która nie ulega chwilowym trendom i opiera się upływowi czasu. I wreszcie innowacje, czyli rozwiązania wyprzedzające swoje czasy.

Czy takim projektem jest SKYCITY w Gdyni?

To jest projekt, który zdarza się raz na kilkanaście lat. Od czasów Sea Towers to pierwsza taka inwestycja w Gdyni i myślę, że ostatnia w perspektywie najbliższych lat, chociażby ze względu na ograniczoną dostępność unikalnych działek. Mówimy tu o lokalizacji w centrum miasta, z widokiem na morze lub na Trójmiejski Park Krajobrazowy. To spektakularny projekt w skali europejskiej, który z pewnością odmieni oblicze Gdyni.

Na jakim etapie jest projekt i co oferuje?

Obecnie jesteśmy na etapie sprzedaży pierwszego, 17-kondygnacyjnego budynku, który jest w trakcie budowy. Będzie on gotowy w II kw. 2028 r. W perspektywie najbliższych dwóch lat planujemy wprowadzić do sprzedaży budynek 35-kondygnacyjny. Oferujemy apartamenty w standardzie deweloperskim. Klienci z segmentu premium zdecydowanie wolą takie rozwiązanie; niemal każdy z nich współpracuje ze swoim architektem i chce indywidualnie decydować o każdym elemencie wykończenia.

Jaki jest więc przedział cenowy i metrażowy w SKYCITY?

Ceny w pierwszym budynku zaczynają się od 18 000 zł brutto za mkw., a sięgają ok. 42 000 zł. Średnia cena kształtuje się na poziomie ok. 26 000 zł. Jeśli chodzi o metraże, zaczynamy od 40 mkw. na niższych piętrach, a od połowy budynku w górę dominują metraże od 60 do 150 mkw.

Jakie jest najbardziej innowacyjne udogodnienie w SKYCITY. Coś, co faktycznie wyprzedza rynek.

Poza certyfikacją BREEAM i wspomnianą neuroarchitekturą, do SKYCITY Gdynia wprowadziliśmy pakiet wspierający dobrostan i regenerację. To m.in. tężnia solankowa, sauny oraz profesjonalny gabinet fizjoterapii i masażu, który mieszkańcy będą mogli wynająć na wyłączność, zachowując pełną anonimowość i komfort.

PARTNER