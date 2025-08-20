Kto otrzymuje świadczenie urlopowe nauczyciela i do kiedy trzeba je wypłacić?

Świadczenie urlopowe nauczycieli w 2025 r. należy wypłacić najpóźniej do 31 sierpnia. Jeżeli stosunek pracy zakończy się wcześniej, świadczenie trzeba przekazać w ostatnim dniu zatrudnienia, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w roku szkolnym.

Do zapamiętania: • Świadczenie przysługuje każdemu nauczycielowi pozostającemu w zatrudnieniu (obowiązkowe, niezależne od sytuacji socjalnej). • Termin wypłaty: najpóźniej 31.08.2025 r.; gdy stosunek pracy kończy się wcześniej — w ostatnim dniu zatrudnienia.

Wysokość świadczenia urlopowego nauczyciela w 2025 roku

W 2025 roku świadczenie urlopowe dla nauczycieli osiągnęło rekordowy poziom – 2723,40 zł brutto dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i przez cały rok szkolny. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli wynika z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela. Jego wysokość odpowiada odpisowi podstawowemu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczanemu dla nauczycieli, obliczanemu jako 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

Wysokość odpisu ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2025 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2024 r. wyniosło 7140,52 zł, a w drugim półroczu 2024 r. wyniosło 7262,39 zł. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2024 r. było wyższe, to kwota do ustalenia wysokości odpisu i świadczenia urlopowego w 2025 r. wynosi 7262,39 zł. A więc świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi więc 2723,40 zł.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli – kwoty przy pełnym i niepełnym etacie

2723,40 zł - tyle przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć i przez cały rok szkolny. Jeśli nauczyciel pracuje np. na 3/4 etatu, świadczenie wyniesie 2042,55 zł, a przy 1/2 etatu – 1361,70 zł. W razie krótszego okresu zatrudnienia stosuje się proporcjonalne obliczenie.

Do zapamiętania: Kwota świadczenia jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy: • pełny etat – 2723,40 zł brutto, • 3/4 etatu – 2042,55 zł brutto, • 1/2 etatu – 1361,70 zł brutto, • 1/4 etatu – 680,85 zł brutto.

Jak obliczyć świadczenie urlopowe przy krótszym zatrudnieniu nauczyciela?

Jeśli nauczyciel pracuje w danej szkole krócej niż rok szkolny, świadczenie oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy przepracowanych w tym roku szkolnym.

Proporcjonalne obliczanie świadczenia urlopowego przy części etatu

1. Ustal pełną kwotę (2723,40 zł).

2. Podziel przez 12 miesięcy → 226,95 zł/m-c.

3. Pomnóż przez liczbę miesięcy zatrudnienia w roku szkolnym (1 IX–31 VIII).

4. Zastosuj proporcję etatu.

Przykład

Pełny etat od lutego do sierpnia 2025 → 7/12 × 2723,40 = 1589,55 zł brutto

Świadczenie jest wolne od składek ZUS do wysokości odpisu podstawowego; nauczycielskie świadczenie odpowiada odpisowi, więc zwolnienie ma zastosowanie.

Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że nauczyciel otrzyma kwotę netto pomniejszoną o zaliczkę na PIT.

Czy świadczenie urlopowe nauczyciela zależy od sytuacji socjalnej?

Zasady wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli reguluje art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela. Świadczenie to stanowi wyjątek od ogólnej reguły stosowania kryterium socjalnego przy korzystaniu ze środków ZFŚS. Przysługuje każdemu nauczycielowi pozostającemu w zatrudnieniu w szkole – niezależnie od jego dochodów, sytuacji rodzinnej czy stażu pracy.

Znaczenie świadczenia urlopowego dla działów kadr i księgowości w szkołach

Działy kadr i księgowości muszą pamiętać, że:

• świadczenie należy uwzględnić w planie finansowym szkoły,

• wypłata musi nastąpić najpóźniej do końca sierpnia,

• wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do etatu i okresu zatrudnienia.

Podsumowanie Świadczenie urlopowe w 2025 roku to 2723,40 zł brutto dla pełnoetatowego nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny. Przy niepełnym etacie lub krótszym okresie zatrudnienia świadczenie należy odpowiednio proporcjonalnie zmniejszyć.

Gdzie znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania o świadczenia urlopowe nauczycieli?

Przygotowaliśmy specjalny materiał: Czy można to świadczenie obniżyć albo zrezygnować z jego wypłaty, jeśli szkoła jest w trudnej sytuacji finansowej? Jak ustalić wysokość, gdy zatrudnienie nie trwa przez cały rok szkolny, jest realizowane na część etatu albo praca jest wykonywana w kilku szkołach? Odpowiadamy na te i kilka innych pytań, które wpłynęły do redakcji. Kliknij w poniższy link: