Rozważamy przekazanie pracownikom bonów towarowych z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Świadczenia będą finansowane z funduszu socjalnego. W związku z uwzględnieniem kryterium dochodowego pracowników ich wartość wyniesie od 500 zł do 1000 zł. Czy należy je opodatkować? Jeśli tak, jak to zrobić? Czy podatek trzeba obliczyć w miesiącu przyznania bonu, czy można go potrącić z listy płac w grudniu, przy rocznym rozliczeniu wszystkich świadczeń z ZFŚS?

Bony towarowe należy opodatkować. Co prawda, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, ale mowa o rzeczowych świadczeniach oraz otrzymanych przez pracownika w tym zakresie świadczeniach pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Warto jednak pamiętać, że w rozumieniu ustawy o PIT rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Bony towarowe sfinansowane ze środków ZFŚS stanowią więc przychód ze stosunku pracy i niezależnie od ich wartości podlegają opodatkowaniu PIT. Są za to zwolnione z oskładkowania w pełnej wysokości i bez ograniczenia kwotowego pod warunkiem, że stanowią pomoc socjalną i przyznane zostały zgodnie z regulaminem ZFŚS, czyli z zachowaniem kryteriów socjalnych (par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Ich wartości nie uwzględnia się również w podstawie wymiaru składki zdrowotnej. Gdyby były one finansowane ze środków obrotowych pracodawcy, ich wartość zwiększałaby również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy powstaje przychód

Pozostaje jeszcze kwestia ustalenia momentu przychodu. Dla jego ustalenia decydująca jest chwila pozostawienia świadczenia do dyspozycji podatnika, co ma zastosowanie także do przychodów ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Uznać więc należy, że przychód w przypadku świadczeń pieniężnych powstaje w momencie ich otrzymania przez podatnika lub postawienia ich do jego dyspozycji. Natomiast przychód w postaci świadczeń w naturze i innych świadczeń nieodpłatnych powstaje z chwilą otrzymania świadczenia przez podatnika bądź wykonania świadczenia na rzecz podatnika.

Jeśli zatem w kwietniu 2025 r. pracownik otrzyma bon towarowy, to opodatkować go należy już w kwietniu i nie można zwlekać z rozliczeniem zaliczki do końca roku podatkowego.

Jak pobrać PIT

Podatek należy obliczyć i dokonać potrącenia na liście płac za kwiecień. Pracownicy mogą go też wpłacić na rachunek bankowy pracodawcy lub w formie gotówkowej do kasy pracodawcy (ta forma jest dopuszczalna, ale mało popularna i niewygodna tak dla zakładów pracy, jak i zatrudnionych).

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zatem doliczenie wartości bonu towarowego do przychodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za dany miesiąc. Przeanalizujmy rozliczenie bonu dla pracownika na liście płac przy następujących założeniach:

na początku kwietnia br. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700 zł,

wypłata wynagrodzenia za kwiecień przypadnie na 30 kwietnia 2025 r.,

pracownik był obecny w pracy przez pełny miesiąc,

nie korzysta z żadnych ulg podatkowych,

ma podstawowe koszty uzyskania przychodów,

złożył PIT-2 na stosowanie pełnej kwoty wolnej od podatku,

nie jest uczestnikiem PPK,

otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 7000 zł brutto. ©℗

Tabela.Lista płac za kwiecień

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł Składniki pensji 1. Wynagrodzenie zasadnicze 7000,00 2. Wynagrodzenie chorobowe 0 3. Zasiłek z ubezpieczeń społecznych 0 4. Wartość bonu ZFŚS – do opodatkowania 700,00 5. Łącznie przychód (pkt 1 + pkt 2 + pkt 3 + pkt 4)7000 zł + 700 zł 7700,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 6. Składka emerytalna (pkt 1 × 9,76 proc.)7000 zł × 9,76 proc. 683,20 7. Składka rentowa (pkt 1 × 1,5 proc.)7000 zł × 1,5 proc. 105,00 8. Składka chorobowa (pkt 1 × 2,45 proc.)7000 zł × 2,45 proc. 171,50 9. Łącznie składki na ubezpieczenia społeczne (pkt 6 + pkt 7 + pkt 8)683,20 zł + 105,00 zł + 171,50 zł 959,70 Składka na ubezpieczenia zdrowotne 10. Podstawa (pkt 1 – pkt 9)7000 zł – 959,70 zł 6040,30 11. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (pkt 10 × 9 proc.)6040,30 zł × 9 proc. 543,63 Zaliczka na podatek dochodowy 12. Podstawa zaliczki na podatek dochodowy (pkt 5 – pkt 9 – 250 zł, w zaokrągleniu do pełnych zł)7700 zł – 959,70 zł – 250 zł 6490 13. Zaliczka na podatek dochodowy (pkt 12 × 12 proc. – 300 zł) w zaokrągleniu6490 zł × 12 proc. – 300 zł 479 Kwota netto do wypłaty [(pkt 1 + pkt 2 + pkt 3) – pkt 9 – pkt 11 – pkt 13](7000 zł + 0 zł + 0 zł) – 959,70 zł – 543,63 zł – 479 zł 5017,67