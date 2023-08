Jestem księgową i zajmuję się obsługą księgową szkół. Mam pytania odnośnie do funduszu socjalnego. Jak przeliczyć podwyższony odpis w szkole? Jaka jest kwota świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca) przewiduje m.in. wzrost kwoty bazowej do naliczania odpisów na fundusz socjalny dla nauczycieli i pracowników administracji. 2 sierpnia br. została podpisana przez prezydenta, a w momencie oddawania tego numeru do druku czekała na publikację w Dzienniku Ustaw. Był na to czas do 11 sierpnia br., a wejść w życie miała z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pedagodzy

Zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: Karta nauczyciela) corocznie dokonuje się odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110 proc. kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Ustawa budżetowa na rok 2023 przewidywała kwotę bazową dla odpisu na pełny rok kalendarzowy wynoszącą 3045,21 zł.

Zgodnie z art. 3 ustawy zmieniającej od 1 lipca 2023 r. zwiększono odpis na ZFŚS m.in. dla nauczycieli. Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym odpis na ZFŚS la nauczycieli będzie dokonywany od:

1) 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – na podstawie kwoty bazowej z 1 stycznia 2019 r., w wysokości 3045,21 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., w wysokości 4434,58 zł);

2) 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na podstawie kwoty bazowej z 1 stycznia 2021 r., w wysokości 3537,80 zł, co oznacza wzrost o 16,18 proc. (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., w wysokości 5104,90 zł).

Odpis na ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2023 r. wynosi więc od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. 3349,73 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 3891,58 zł.

Ustalony odpis ma być przekazany na rachunek funduszu w ustawowym terminie do 30 września 2023 r.

Przykład

Ustalanie kwoty Jednostka oświatowa 1 stycznia 2023 r. zatrudniała 26 nauczycieli, w tym 19 w pełnym wymiarze pensum (pełny etat) i 6 na jego część (4,75 w przeliczeniu na pełne etaty) – łącznie 24,75 etatu. Na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych pracodawca odprowadził w maju 2023 r. pierwszą ratę odpisu na zatrudnionych nauczycieli, w wysokości 62 179,37 zł, tj.: 24,75 etatu × 3349,73 zł = 82 905,82 zł, 82 905,82 zł × 75 proc. = 62 179,37 zł. Do 31 maja br. pracodawca miał obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisu ustalonego na 2023 r. (art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Ponieważ od 1 lipca 2023 r. zmienia się kwota bazowa służąca do obliczania odpisu na ZFŚS, pracodawca do 30 września 2023 r. ma obowiązek wpłacić na rachunek funduszu równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na podstawie: • przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez prezesa GUS – odpisy naliczane do 30 czerwca 2023 r., a • przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszonego przez prezesa GUS – odpisy naliczane od 1 lipca 2023 r. W celu obliczenia kwoty odpisu, którą należy przekazać do 30 września 2023 r., szkoła może zastosować dwie metody: ► Metoda 1. Metoda uproszczona: 24,75 etatu × 3349,73 zł = 82 905,82 zł, 24,75 etatu × 3891,58 zł = 96 316,61 zł, (82 905,82 zł + 96 316,61 zł) ÷ 2 = 89 611,22 zł. Różnica do przekazania na rachunek funduszu do 30 września 2023 r.: 89 611,22 zł – 62 179,37 zł (odpis przekazany na rachunek w maju br.) = 27 431,85 zł. ► Metoda 2. Metoda proporcjonalna: 24,75 etatu × 3349,73 zł = 82 905,82 zł, 82 905,82 zł ÷ 12 miesięcy × 6 = 41 452,91 zł, 24,75 etatu × 3891,58 zł = 96 316,61 zł, 96 316,61 zł ÷ 12 miesięcy × 6 = 48 158,31 zł, Odpis roczny: 41 452,91 zł + 48 158,31 zł = 89 611,22 zł. Różnica do przekazania na rachunek funduszu do 30 września 2023 r.: 89 611,22 zł – 62 179,37 zł = 27 431,85 zł. W wyniku zastosowania obliczeń zarówno pierwszej, jak i drugiej metody otrzymujemy taką samą kwotę, ale wydaje się, że zastosowanie pierwszej z nich jest prostsze. Należy jednak pamiętać, że przykład uwzględnia sytuację, gdy w szkole nie ma zmian w liczbie zatrudnionych. Uwzględniono w nim stałą przeciętną liczbę etatów. Jeżeli w ciągu roku ich liczba się zmienia – odpis należy przeliczyć i z końcem roku skorygować.

Pracownicy administracji i obsługi

W ustawie nowelizującej wprowadzono także zmianę art. 5l ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z ustawą z 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, od 1 stycznia 2023 r. podstawą naliczania funduszu była jedna kwota, tj. wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., w wysokości 4434,58 zł. Jednak ustawodawca „odmroził” – o kolejne dwa lata – podstawę naliczania odpisu na fundusz, poczynając, tak jak ma to miejsce w przypadku nauczycieli – od 1 lipca 2023 r.

W konsekwencji przedmiotowej zmiany podstawą naliczania odpisu na fundusz będzie w okresie od:

1) 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., w wysokości 4434,58 zł;

2) 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., w wysokości 5104,90 zł (czyli o 15,12 proc. wyższe).

Oznacza to, że odpis na jednego pracownika administracji i obsługi zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w 2023 r. wynosi w pierwszym półroczu 1662,97 zł, zaś w drugim wyniesie aż 1914,34 zł. Zasady obliczania i przekazywania środków funduszu na jego rachunek będą podobne jak we wskazanym wyżej przykładzie dotyczącym nauczycieli.

Wprowadzono również przepis epizodyczny. Chodzi tu o art. 12 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na 2023 r. pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę odpisów i zwiększeń, naliczonych na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie art. 5 ust. 7 (odpisy naliczane do 30 czerwca 2023 r. na podstawie kwoty 4434,58 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. na podstawie kwoty 5104,90 zł).

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli

Na podstawie art. 53 ust. 1a Karty nauczyciela z odpisu na ZFŚS wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o ZFŚS, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Jednostki, które czekały z wypłatą świadczenia urlopowego dla nauczycieli na publikację noweli w Dzienniku Ustaw, mogą już ustalić je na podstawie nowej wysokości odpisu podstawowego obowiązującej od 1 lipca br. Oznacza to, że nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny przysługuje świadczenie urlopowe w wysokości 1914,34 zł brutto (przed nowelą 1662,97 zł). Jednak w przypadku szczególnych warunków pracy właściwa kwota to 2552,45 zł brutto (przed nowelą 2217,29 zł).

Te jednostki, które świadczenie już wypłaciły, powinny moim zdaniem dokonać do końca wakacji wyrównania. W przypadku wypłaty pełnego świadczenia dla całego etatu, w zależności od charakteru świadczonej pracy, będzie to kwota w wysokości odpowiednio:

1914,34 zł – 1662,97 zł = 251,37 zł lub

2552,45 zł – 2217,29 zł = 335,16 zł (w przypadku szczególnych warunków pracy).

Zwróciliśmy się w tej sprawie z zapytaniem do ministerstwa, ponieważ ustawa nowelizująca nie zawiera wprost regulacji pozwalających na wyrównanie świadczeń urlopowych nauczycieli wypłacanych już wcześniej, np. w czerwcu. Na wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli jest czas do 31 sierpnia, a nowa kwota bazowa dla odpisu na ZFŚS liczona jest od 1 lipca br., więc wyrównanie wydaje się jak najbardziej uzasadnione. ©℗

Tabela. Odpisy w 2023 r. dla pracowników niepedagogicznych i dla zatrudnionych w innych jednostkach pozaoświatowych

Data 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. Odpis obowiązkowy Podstawa naliczenia 4434,58 zł 5104,90 zł Na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach 37,5 proc. 1662,97 zł 1914,34 zł Na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych 50 proc. 2217,29 zł 2552,45 zł Na pracownika młodocianego w I roku nauki 5 proc. 221,73 zł 255,25 zł Na pracownika młodocianego w II roku nauki 6 proc. 266,07 zł 306,29 zł Na pracownika młodocianego w III roku nauki 7 proc. 310,42 zł 357,34 zł Zwiększenia fakultatywne Na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, można zwiększyć fundusz o 6,25 proc. 277,16 zł 319,06 zł Na każdego emeryta lub rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną, można zwiększyć fundusz o 6,25 proc. 277,16 zł 319,06 zł Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 proc., pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 332,59 zł 382,87 zł

Ustalenie świadczenia i ewidencja krok po kroku Wysokość świadczenia urlopowego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym ustala się w następujący sposób: Krok 1. Sprawdzamy, ile wynosi świadczenie. Krok 2. Ustalamy wysokość świadczenia proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Kwotę świadczenia dzielimy przez 12 (rok szkolny trwa 12 miesięcy – od 1 września do 31 sierpnia następnego roku). Wynik mnożymy przez liczbę miesięcy, w których istniał stosunek pracy z nauczycielem (wlicza się również okresy ferii letnich i zimowych). Krok 3. Ustalamy PIT od świadczenia. Krok 4. Księgujemy na kontach: 1. Decyzja o przyznaniu świadczenia urlopowego dla nauczycieli czynnych zawodowo: • strona Wn konta 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, • strona Ma konta 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analityka: świadczenia urlopowe); 2. Naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanego świadczenia urlopowego dla nauczycieli czynnych zawodowo: • strona Wn konta 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analityka: świadczenia urlopowe), • strona Ma konta 225 – „Rozrachunki z budżetami” (analityka: podatek dochodowy od osób fizycznych); 3. Przekazanie z rachunku ZFŚS środków tytułem zapłaty świadczenia urlopowego przyznanego dla nauczycieli czynnych zawodowo pomniejszonych o podatek dochodowy od osób fizycznych: • strona Wn konta 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analityka: świadczenia urlopowe), • strona Ma konta 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” (analityka: świadczenia urlopowe); 4. Zapłata podatku dochodowego naliczonego od przyznanego świadczenia urlopowego dla nauczycieli czynnych zawodowo: • strona Wn konta 225 – „Rozrachunki z budżetami” (analityka: podatek dochodowy od osób fizycznych), • strona Ma konta 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” (analityka: świadczenia urlopowe). ©℗

Oprac. MS

Nagroda specjalna w związku z rocznicą Zgodnie z nowo dodanym przez ustawę zmieniającą do Karty nauczyciela art. 93b nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole będzie mogła zostać przyznana nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1125 zł. Będzie ona wypłacana w terminie do 14 października 2023 r. Nagroda ta nie będzie jednak przysługiwała nauczycielowi, który w okresie od 1 września 2023 r. do 20 września 2023 r. będzie nieprzerwanie przebywał na urlopie bezpłatnym. ©℗