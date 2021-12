Trybunał przyjął, że „pojęcie kształcenia powszechnego i wyższego w rozumieniu dyrektywy 2006/112/WE nie ogranicza się jedynie do nauczania, które kończy się egzaminami w celu uzyskania danych kwalifikacji lub które umożliwia uzyskanie określonego wykształcenia w celu wykonywania danego zawodu, ale obejmuje także inną działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w szkołach lub na uniwersytetach w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, pod warunkiem iż działalność ta nie będzie miała charakteru wyłącznie rekreacyjnego. W związku z tym pojęcie «kształcenia powszechnego lub wyższego» w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i) i j) dyrektywy 2006/112 obejmuje rodzaje działalności, które różnią się ze względu na swój charakter, jak i ze względu na ramy, w jakich są prowadzone”. Jednocześnie trybunał wyjaśnił, że: „pojęcie kształcenia powszechnego lub wyższego w rozumieniu systemu VAT odsyła co do zasady do zintegrowanego systemu przekazywania wiedzy i kompetencji dotyczącego obszernego i zróżnicowanego zespołu dziedzin, jak również do pogłębiania i rozwoju owej wiedzy i kompetencji przez uczniów i studentów w miarę ich postępów i ich specjalizacji w ramach poszczególnych stopni składających się na ten system”. Trybunał uznał, że: „choć prawdą jest, że udzielanie lekcji pływania przez szkołę pływania, takie jak to, o którym mowa w postępowaniu głównym, ma pewne znaczenie i realizuje cel leżący w interesie ogólnym, to jednak jest ono nauczaniem specjalistycznym, świadczonym w sposób doraźny, które nie jest samo w sobie równoważne z przekazywaniem wiedzy i kompetencji dotyczących obszernego i zróżnicowanego zespołu dziedzin, a także ich pogłębianiem oraz ich rozwojem, co jest charakterystyczne dla kształcenia powszechnego lub wyższego”.

Pomijając już niebezpieczeństwa płynące w ww. wyroku, polegające na ustaleniu, kiedy mowa jest o zintegrowanym kształceniem i zespołem całych czynności, to należy wskazać, że regulacje zawarte w polskich przepisach – w kontekście kształcenia realizowanego przez uczelnie – nie przewidują tego typu rozróżnienia. Wynika z nich, że zwolnieniu podlega każda usługa kształcenia wykonywana przez uczelnie publiczne. W kontekście ww. orzeczenia TSUE należy więc przyjąć, że implementacja art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy VAT do przepisów krajowych jest wadliwa w zakresie, w jakim nie ogranicza tego zwolnienia wyłącznie do kształcenia powszechnego lub wyższego w rozumieniu wskazanym przez TSUE. Jednocześnie jednak wskazana wadliwość implementacji zwolnienia do polskiego porządku prawnego nie może wywoływać negatywnych skutków dla podatników. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 19 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Po 261/19: „W przypadku, gdy dochodzi do nieprawidłowej implementacji zapisów dyrektywy do prawa krajowego obywatel ma prawo powołać się na normę zawartą w dyrektywie i będzie ona bezpośrednio kształtować jego sytuację prawną w stosunkach z instytucjami państwa (bezpośrednia skuteczność w ujęciu wertykalnym). Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika konieczność przyjęcia bezpośredniej skuteczności przepisów dyrektywy, jeżeli nadają one podmiotowi prawo, a nie zostały wprowadzone do porządku prawnego (wyrok ETS z 4 grudnia 1974 r., sprawa 41/74). Przyznanie podmiotom uprawnienia do bezpośredniego powoływania się na treść dyrektywy nie oznacza jednak uprawnienia państwa do bezpośredniego stosowania dyrektywy przeciwko obywatelowi, co jednoznacznie przesądziło orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości (wyroki z: 26 września 1996 r., C-168/95; 17 lipca 2008 r., C-152/07). Zatem rola dyrektywy w porządku prawnym charakteryzuje się brakiem bezpośredniego stosowania i jednostronną skutecznością wertykalną. Natomiast nie będzie ona miała atrybutu bezpośredniej skuteczności w zakresie obowiązku, który państwo mogłoby wyinterpretować z jej zapisów w sytuacji, gdy jednak nie doprowadziło do jego implementowania do porządku prawnego. Dyrektywa nie posiada bowiem cechy bezpośredniej skuteczności przeciwko jednostkom. Organy nie mogą powoływać się na jej zapisy, jeżeli wcześniej nie dokonały jej prawidłowego wprowadzenia do prawa krajowego. Dla podatnika wiążące będzie krajowe prawo podatkowe i wynikające z niego zapisy i jeżeli zastosuje się do nich, nie może organ państwa powoływać się na treść dyrektywy, jeżeli nie jest ona zgodna z prawem krajowym”.