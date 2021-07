Należy jednak podkreślić, że nowy przepis nie dotyczy JPK_V7 składanych za czerwiec (II kwartał) br. i wcześniejsze miesiące (kwartały). Tymczasem jeszcze na etapie projektu tego rozporządzenia w artykule „Planowane zmiany w JPK_V7 samorządom życia nie ułatwią” (dodatek Księgowość Budżetowa z 16 czerwca 2021 r., DGP nr 114) zwracaliśmy uwagę, że wiele jednostek samorządu terytorialnego nie oznaczało takich transakcji symbolem „TP”. Co istotne, kierowały się one stanowiskiem Piotra Dziedzica, ówczesnego wiceministra finansów i zastępcy szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z odpowiedzi z 27 października 2020 r. na interpelację poselską nr 12443. Stwierdził on bowiem, że w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udział JST nie powstaje konieczność stosowania oznaczenia „TP” w nowym JPK_VAT z deklaracją. Natomiast część JST postępowała zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2021 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.878.2020.2.AK), który uznał, że istnieje obowiązek oznaczenia „TP” transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 między gminą a wójtem gminy, zastępcą wójta gminy, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, członkami rady gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz członkami rodziny ww. podmiotów.