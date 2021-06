Z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić – w postaci zapisu – każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Wskazana regulacja pozostaje w funkcjonalnym związku z par. 26 ust. 2 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r., gdzie postanowiono, że okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Z tych regulacji należy wnioskować, że jednostki powinny ujmować zdarzenia na bieżąco, czyli w danym okresie sprawozdawczym, który jest utożsamiony z miesiącem kalendarzowym. Skoro więc protokół odbioru końcowego ma być pod koniec czerwca, to i w tym miesiącu należy ująć ww. zdarzenie na kontach księgowych. Nie ma więc podstaw, aby przekraczać ten termin, bowiem wówczas z dużym prawdopodobieństwem regionalna izba obrachunkowa w toku kontroli gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego wykaże to jako nieprawidłowość.