Podstawa naliczania odpisu na ZFŚS w 2026 roku

Wysokość odpisu na ZFŚS ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w roku poprzednim albo w drugim półroczu roku poprzedniego – jeżeli było wyższe.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r., przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe:

• w 2025 r. wyniosło 7770,04 zł,

• w drugim półroczu 2025 r. wyniosło 7848,60 zł.

Ponieważ wyższa była kwota z drugiego półrocza 2025 r., to właśnie 7848,60 zł stanowi podstawę naliczania odpisu na ZFŚS w 2026 r.

Ważne: Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach oznacza to wzrost odpisu o 219,83 zł w porównaniu z 2025 r.

Jak obliczyć wysokość odpisu w 2026 r.

Podstawowe odpisy na ZFŚS w 2026 r. wynoszą:

• na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach – 37,5 proc. podstawy, czyli 2943,23 zł.

• na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – 50 proc. podstawy, czyli 3924,30 zł.

• na jednego pracownika młodocianego:

o I rok nauki – 5 proc. – 392,43 zł.

o II rok nauki – 6 proc. – 470,92 zł.

o III rok nauki – 7 proc. – 549,40 zł.

Zwiększenia w 2026 roku

Odpis podstawowy może zostać zwiększony o:

• 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia – na każdą osobę z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

→ 490,54 zł

• 6,25 proc. – na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną.

→ 490,54 zł

Ponadto pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 proc., pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Jest to kwota 588,65 zł.

Kwota bazowa dla nauczycieli w 2026 r.

W przypadku nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów wysokość odpisu na ZFŚS ustala się na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na 2026 r., w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, kwota bazowa dla nauczycieli w 2026 r. wynosi: 5597,86 zł. Od tej kwoty ustala się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

Jednostki budżetowe – obowiązek zabezpieczenia środków

W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny. Oznacza to, że:

środki muszą zostać zabezpieczone w planie finansowym,

po ogłoszeniu nowych wskaźników należy dokonać korekty planu,

odpis należy naliczyć od rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia.

Zasady ustalania przeciętnego zatrudnienia – bez zmian

Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku liczba zatrudnionych, skorygowana na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Pracodawca:

ustala planowaną liczbę zatrudnionych,

na koniec roku dokonuje korekty,

przelicza zatrudnienie na pełne etaty,

może stosować metodę uproszczoną, średnią chronologiczną albo arytmetyczną.

Niedobór odpisu należy uzupełnić. Nadwyżka może pozostać na rachunku funduszu – środki przechodzą na rok następny.

Terminy przekazania środków

Bez zmian pozostają daty przekazania środków na rachunek ZFŚS:

do 31 maja – co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych,

do 30 września – całość odpisów i zwiększeń.

Ostatecznej korekty dokonuje się na koniec roku.

Świadczenie urlopowe w 2026 r.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego. Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach maksymalna kwota świadczenia w 2026 r. wynosi: 2943,23 zł.

Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wyjątkiem jest świadczenie urlopowe dla pracowników młodocianych, które zawsze przysługuje w całości (art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS).