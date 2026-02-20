- Podstawa naliczania odpisu na ZFŚS w 2026 roku
Podstawa naliczania odpisu na ZFŚS w 2026 roku
Wysokość odpisu na ZFŚS ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, w roku poprzednim albo w drugim półroczu roku poprzedniego – jeżeli było wyższe.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r., przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe:
• w 2025 r. wyniosło 7770,04 zł,
• w drugim półroczu 2025 r. wyniosło 7848,60 zł.
Ponieważ wyższa była kwota z drugiego półrocza 2025 r., to właśnie 7848,60 zł stanowi podstawę naliczania odpisu na ZFŚS w 2026 r.
Ważne: Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach oznacza to wzrost odpisu o 219,83 zł w porównaniu z 2025 r.
Jak obliczyć wysokość odpisu w 2026 r.
Podstawowe odpisy na ZFŚS w 2026 r. wynoszą:
• na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach – 37,5 proc. podstawy, czyli 2943,23 zł.
• na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – 50 proc. podstawy, czyli 3924,30 zł.
• na jednego pracownika młodocianego:
o I rok nauki – 5 proc. – 392,43 zł.
o II rok nauki – 6 proc. – 470,92 zł.
o III rok nauki – 7 proc. – 549,40 zł.
Zwiększenia w 2026 roku
Odpis podstawowy może zostać zwiększony o:
• 6,25 proc. przeciętnego wynagrodzenia – na każdą osobę z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
→ 490,54 zł
• 6,25 proc. – na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną.
→ 490,54 zł
Ponadto pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5 proc., pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Jest to kwota 588,65 zł.
Kwota bazowa dla nauczycieli w 2026 r.
W przypadku nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów wysokość odpisu na ZFŚS ustala się na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na 2026 r., w związku z art. 30 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, kwota bazowa dla nauczycieli w 2026 r. wynosi: 5597,86 zł. Od tej kwoty ustala się wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.
Jednostki budżetowe – obowiązek zabezpieczenia środków
W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny. Oznacza to, że:
- środki muszą zostać zabezpieczone w planie finansowym,
- po ogłoszeniu nowych wskaźników należy dokonać korekty planu,
- odpis należy naliczyć od rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia.
Zasady ustalania przeciętnego zatrudnienia – bez zmian
Podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku liczba zatrudnionych, skorygowana na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Pracodawca:
- ustala planowaną liczbę zatrudnionych,
- na koniec roku dokonuje korekty,
- przelicza zatrudnienie na pełne etaty,
- może stosować metodę uproszczoną, średnią chronologiczną albo arytmetyczną.
Niedobór odpisu należy uzupełnić. Nadwyżka może pozostać na rachunku funduszu – środki przechodzą na rok następny.
Terminy przekazania środków
Bez zmian pozostają daty przekazania środków na rachunek ZFŚS:
- do 31 maja – co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych,
- do 30 września – całość odpisów i zwiększeń.
Ostatecznej korekty dokonuje się na koniec roku.
Świadczenie urlopowe w 2026 r.
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego. Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach maksymalna kwota świadczenia w 2026 r. wynosi: 2943,23 zł.
Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wyjątkiem jest świadczenie urlopowe dla pracowników młodocianych, które zawsze przysługuje w całości (art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS).
Podstawa prawna
• ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288; ost.zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 25)
• obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. (M.P. z 2026 r. poz. 232)
• ustawa budżetowa na 2026 r. z 9 stycznia 2026 r. (Dz.U. poz. 62)
• rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych (Dz.U. z 2009 r. nr 43 poz. 349)