W centrum tegorocznej konferencji znajdzie się Krajowy System e-Faktur. Nowy system fakturowania będzie obowiązkowy dla większości firm już za kilka miesięcy.

– KSeF wejdzie w życie już za pięć dwunasta. Firmy, które nadal zwlekają z integracją, mogą mieć poważny problem w przyszłym roku, by płynnie prowadzić biznes. Tu nie chodzi wyłącznie o wypełnienie obowiązku, ale też odnalezienie się w nowej, technologicznej rzeczywistości. KSeF bowiem stanie się dla wielu firm katalizatorem zmian i transformacji cyfrowej, prowadząc do wdrożenia kolejnych narzędzi i automatyzacji – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch i dyrektor sektora ERP.

Podczas konferencji (zapisać można się w tym miejscu) eksperci będą również mówićo zmianach w przepisach podatkowych nie tylko w kontekście KSeF, a także o planach rozwojowych dla programu Comarch ERP Optima. W agendzie zaplanowane są prezentacje poświęcone zastosowaniu sztucznej inteligencji w księgowości, wyzwaniach firmy związanych z cyberbezpieczeństwem, cyfryzacją obiegu dokumentów czy nowościach w modułach kadrowo- płacowych.

Uczestnicy zapoznają się też z wynikami najnowszego raportu o kondycji cyfrowej małych i średnich firm w Polsce, przygotowanego we współpracy z firmą badawczą PMR. Badanie pokazało, że transformacja cyfrowa sektora MŚP przebiega dość opornie, a przedsiębiorstwa mają duże problemy z digitalizacją obiegu dokumentów, integracją z KSeF czy opracowywaniem strategii zakupu programów IT.

– Nasz raport to cenne kompendium wiedzy dla firm oraz cenny zbiór wskazówek i rekomendacji, co należy poprawić w pierwszej kolejności. Podczas konferencji pokażemy zresztą, jakie korzyści przynoszą przedsiębiorcom automatyzacja, analiza danych czy chmura – zaznacza Zbigniew Rymarczyk.

Konferencja skierowana jest do wszystkich użytkowników Comarch ERP Optima oraz firm, które są zainteresowane wdrożeniem systemu ERP. Agendą powinny być zainteresowane zwłaszcza biura rachunkowe, działy księgowości i kadr, handlowcy, magazynierzy czy właściciele małych i średnich biznesów.

Wydarzenie odbędzie się 27 listopada w formule online. Możliwość zapisu oraz pełny program znajdują się pod linkiem.