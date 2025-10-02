Do RPO wpłynęła skarga na jedną ze spółek świadczących prywatne usługi zdrowotne. Obywatel zwrócił uwagę na stosowany przez firmę wzór umowy, który – jego zdaniem – zawiera postanowienia krzywdzące i dyskryminujące dla seniorów. Zgodnie z nimi przedsiębiorca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania kontraktu zawartego na czas nieokreślony w momencie, gdy konsument ukończy 70 lat. Co istotne, dzieje się to bez zachowania standardowego okresu wypowiedzenia.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów zawartych na czas określony. Jeśli konsument przekroczy 70. rok życia w trakcie trwania takiej umowy, spółka może rozwiązać kontrakt dopiero po jego automatycznym przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Jednak i w tym przypadku następowało to w trybie natychmiastowym, również bez przewidzianego okresu wypowiedzenia.
Dyskryminacja ze względu na wiek
Zdaniem RPO takie rozwiązania mogą stanowić klauzule niedozwolone w rozumieniu art. 385 pkt 15 kodeksu cywilnego. Przepis ten wskazuje, że za abuzywne uznaje się m.in. postanowienia pozwalające przedsiębiorcy wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony bez podania ważnych przyczyn i bez zachowania odpowiedniego terminu wypowiedzenia. W tym przypadku „ważną przyczyną” miałoby być samo osiągnięcie przez konsumenta określonego wieku. RPO podkreśla, że takie rozwiązanie może nie tylko naruszać dobre obyczaje, ale także mieć charakter dyskryminujący wobec osób starszych.
Pod lupę UOKIK-u
Biuro RPO zwróciło się do prezesa UOKiK o rozważenie zbadania stosowanych przez spółkę wzorców umownych. Jednocześnie zapytało, czy urząd otrzymuje sygnały od konsumentów o podobnych praktykach – zarówno w odniesieniu do tej konkretnej firmy, jak i innych przedsiębiorców z branży prywatnych usług zdrowotnych. Rzecznik poprosił także o informację, czy UOKiK analizował już sytuację konsumentów-seniorów na tym rynku.
