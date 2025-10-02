Do RPO wpłynęła skarga na jedną ze spółek świadczących prywatne usługi zdrowotne. Obywatel zwrócił uwagę na stosowany przez firmę wzór umowy, który – jego zdaniem – zawiera postanowienia krzywdzące i dyskryminujące dla seniorów. Zgodnie z nimi przedsiębiorca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania kontraktu zawartego na czas nieokreślony w momencie, gdy konsument ukończy 70 lat. Co istotne, dzieje się to bez zachowania standardowego okresu wypowiedzenia.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów zawartych na czas określony. Jeśli konsument przekroczy 70. rok życia w trakcie trwania takiej umowy, spółka może rozwiązać kontrakt dopiero po jego automatycznym przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Jednak i w tym przypadku następowało to w trybie natychmiastowym, również bez przewidzianego okresu wypowiedzenia.