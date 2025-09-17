Obliczane przez Główny Urząd Statystyczny wskaźniki ufności konsumenckiej są na najwyższych poziomach od wybuchu pandemii. Oznacza to, że Polacy dobrze oceniają sytuację gospodarczą kraju i kondycję finansową swoich gospodarstw domowych. To pozytywny sygnał dla perspektyw wzrostu gospodarczego, który w ostatnich kwartałach opierał się na wzroście wydatków konsumpcyjnych

Konsumencki optymizm najwyższy od marca 2020 r.

We wrześniu, jak wynika z najnowszych danych GUS, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej znalazł się na poziomie -8,3 pkt. Co prawda pesymistów jest nadal więcej niż optymistów (wskaźniki ufności pokazują różnicę w odsetkach odpowiedzi pozytywnych i negatywnych), ale tak jest już od dłuższego czasu. Ostatni miesiąc, w którym wskaźnik był na plusie, to marzec 2020 roku, czyli czas tuż sprzed pojawienia się w Polsce koronawirusa.

Wskaźnik wyprzedzający jest wyższy niż bieżący: osiągnął we wrześniu -4,3 pkt. W ostatnich pięciu latach wyżej był tylko na początku 2024 roku.

Obie miary ufności konsumenckiej nie tylko są relatywnie wysoko, ale też szybko rosną. Bieżący wskaźnik ufności był o 5,6 pkt wyżej niż rok wcześniej. To równocześnie największa poprawa od września 2024 r. (wtedy na wyniki mogła mieć wpływ powódź, która nawiedziła południowo-zachodni skraj Polski). Wskaźnik wyprzedzający w porównaniu z wrześniem 2024 r. poszedł w górę o 5,4 pkt. Szybszy wzrost notował ostatnio w pierwszej połowie ubiegłego roku.

Konsumenci coraz lepiej oceniają sytuację finansową swoich gospodarstw

Skąd biorą się dobre wyniki wskaźników ufności? GUS pyta o oceny sytuacji gospodarstw domowych respondentów, możliwości dokonywania ważnych zakupów czy oszczędzania, a także o ocenę sytuacji kraju, w tym obawy przed bezrobociem czy inflacją.

W najnowszym badaniu najwyżej od czasu pandemii oceniana jest zmiana sytuacji finansowej gospodarstw domowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ten wskaźnik wyniósł -3,2 pkt (on również ostatni raz był na plusie w marcu 2020 r.). Poprawę odnotowano również w odpowiedziach na pytanie o zmianę ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnim roku. Co prawda wskaźnik wynosi wciąż -19,3 pkt, ale na przełomie ubiegłego i tego roku było tylko -30 pkt.

Zakupy, oszczędności, perspektywy – pozytywne zmiany w nastrojach konsumentów

Wysoko oceniamy również zasobność swoich portfeli. Wyniki odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych są bliskie popandemicznych maksimów (notowanych w czerwcu-lipcu).

W kategorii „obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego” zdecydowanie więcej jest osób przedstawiających oceny pozytywne niż pesymistów. Wskaźnik to 30,5 pkt. To co prawda minimalnie niżej niż w czerwcu-lipcu bieżącego roku, ale w porównaniu z wrześniem 2024 roku zwiększył się o 2,3 pkt.

W pytaniu o "obecne dokonywanie ważnych zakupów" wskaźnik wyniósł -5,3 pkt. Był o 8,1 pkt wyżej niż rok wcześniej. „Możliwość bieżącego oszczędzania pieniędzy”? Również znacząca poprawa w stosunku do września ub.r. (o 6 pkt wyżej) i wynik na poziomie -6,7 pkt. Oceny oszczędzania w przyszłości są przy tym znacząco wyższe: wskaźnik to 13,6 pkt na plusie, co oznacza wzrost w skali roku o 7,4 pkt.