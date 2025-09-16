Jak wynika z ustaleń DGP, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, system kaucyjny nie zostanie uruchomiony wraz z początkiem października. Operatorzy systemu wciąż nie podpisali między sobą umowy o współpracy (bez niej nie będą możliwe wzajemne przepływy finansowe oraz rozliczenia dotyczące dalszych losów zebranych butelek PET i puszek), zaś spora grupa producentów zamierza wejść do systemu dopiero od Nowego Roku (pierwsi z nich chcą sprzedawać napoje w opakowaniach ze znaczkiem kaucji od listopada).

O ile producenci mogą przystępować do systemu stopniowo, bez obaw o karę, o tyle sklepy powinny być gotowe już 1 października. Przynajmniej w teorii. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 870) nakłada na właścicieli sklepów obowiązek podpisania umowy z operatorem. Sklepy o powierzchni mniejszej niż 200 mkw. muszą nawiązać współpracę z co najmniej jednym operatorem i pobierać kaucję (nie ciąży na nich jednak konieczność zbierania pustych opakowań). Natomiast sklepy większe niż 200 mkw. muszą zarówno pobierać kaucję, jak i zbierać opakowania. Przepisy obligują je również do podpisania umowy z każdym spośród siedmiu (w przyszłości ta liczba może się zmieniać) operatorów systemu, który się do nich zgłosi.