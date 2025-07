UOKiK od dawna kontroluje postanowienia wzorców umów dotyczące zmian powierzchni lokali mieszkalnych, sprawdzając, czy nie zawierają one niedozwolonych klauzul.

„Konsument jest słabszą stroną umowy zawartej z profesjonalnym podmiotem, jakim jest przedsiębiorca – deweloper, stąd prawa i interesy konsumentów powinny być odpowiednio chronione i zabezpieczone” – odpowiada pytany przez DGP o ten problem i radzi, co zrobić, gdy powierzchnia odebranego mieszkania różni się od projektowanej.

Co zrobić, gdy mieszkanie po odbiorze ma inną powierzchnię niż na projekcie?

Urząd przypomina, że w razie wystąpienia różnic pomiędzy powierzchnią projektowaną a powierzchnią ustaloną po obmiarze powykonawczym konsument powinien mieć co do zasady, niezależnie od wielkości ujawnionej różnicy powierzchni, zapewnione prawo odstąpienia od umowy. Jednocześnie prezes UOKiK informuje, że dopuszcza przy tym postanowienia przewidujące zmianę powierzchni lokalu w granicach do +/-2 proc. bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, ale pod warunkiem zwrotu przez dewelopera nadpłaty ceny, jeżeli powierzchnia lokalu okaże się mniejsza po obmiarze, lub braku obowiązku dopłaty do ceny przez konsumenta, jeżeli powierzchnia lokalu okaże się większa po obmiarze.

Decyduje data pozwolenia na budowę

Szefowej resortu funduszy chodzi o wliczanie przez niektórych deweloperów powierzchni pod ściankami działowymi do powierzchni mieszkania. Do 19 września 2020 r. obowiązywała norma z 1997 r., która pozwalała wliczać do powierzchni użytkowej powierzchnię pod ściankami działowymi, które mogą zostać zdemontowane lub przesunięte. Nie ma natomiast wątpliwości, że w przypadku gdy wniosek o pozwolenie na budowę został złożony po 19 września 2020 r., nie można wliczać do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni pod ściankami działowymi. Mimo to minister Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że Polska 2050 wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą.

„Już niedługo pójdziemy z rozwiązaniem prawnym, które położy raz na zawsze kres takim praktykom” – napisała na portalu X. ©℗