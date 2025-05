Spółka wniosła pozew o nakazanie zaprzestania nieuczciwej konkurencji i zapłatę. Zarzuciła w nim konkurencyjnej firmie, że ta pozyskała i wykorzystuje informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i wykorzystuje je w sposób pasożytniczy. W ślad za pozwem złożyła wniosek o nakazanie pozwanej spółce udzielenia szczegółowych informacji mających potwierdzać treść zarzutów.

Sprawa toczy się przed gdańskim sądem własności intelektualnej, gdyż to on jest właściwy do rozpoznania pozwów dotyczących nieuczciwej konkurencji. Jak podkreślił jednak sąd, nie oznacza to jednak, że zastosowanie w niej znajdują wszystkie instrumenty przewidziane w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

„Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie instytucje procesowe przewidziane w przepisach o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej są dostępne dla wszystkich spraw rozpoznawanych przez sądy własności intelektualnej. Podobnie bowiem do wniosku o wezwanie do udzielenia informacji również w przypadku wniosku o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego (art. 479106 – art. 479111 kodeksu postępowania cywilnego) skutecznie taki wniosek może być złożony wyłącznie, jeśli dochodzone lub zamierzone roszczenie związane jest z naruszeniem prawa własności intelektualnej” – zauważył sąd w uzasadnieniu opublikowanego w ostatnich dniach postanowienia.

Własność intelektualna odrębnie chroniona

Sąd wskazał, że odmiennie uregulowano możliwość udzielenia zabezpieczenia środka dowodowego (art. 47996 – 479105 k.p.c.). Wniosek o to może być skutecznie złożony w przypadku wszystkich rodzajów spraw rozpoznawanych przez sądy własności intelektualnej. W przypadku takiego wniosku wystarczy bowiem uprawdopodobnienie roszczenia. Tymczasem w przypadku uregulowanego w art. 479113 k.p.c. wezwania do udzielenia informacji sytuacja jest odmienna. Choć sam ten przepis nie wskazuje wprost, że naruszenie musi dotyczyć prawa własności intelektualnej, to jednak już treść art. 479116 k.p.c. nie pozostawia w tym zakresie żadnych wątpliwości. Zgodnie z tym ostatnim przepisem wnioskodawca musi bowiem „wykazać okoliczności wskazujące na naruszenie prawa własności intelektualnej”.

„Skoro ustawodawca odmiennie określił przesłanki skorzystania z tych instytucji, to przyjmując (wciąż jeszcze) założenie racjonalności ustawodawcy, należy uznać, iż celowo dokonał takiego rozróżnienia” – podsumował swój wywód sąd. ©℗

