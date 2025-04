Irlandzki organ ochrony danych sprawdzi, czy dane z platformy społecznościowej X zostały użyte do trenowania generatywnych modeli sztucznej inteligencji zgodnie z RODO.

Organ (Data Protection Commission – DPC) rozpoczął dochodzenie w sprawie przetwarzania do tego celu danych osobowych z postów publikowanych na platformie należącej do Elona Muska przez użytkowników z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jak zapowiada DPC, badanie obejmie m.in. kwestię legalności i przejrzystości przetwarzania danych.

Grok był karmiony danymi bez możliwości sprzeciwu użytkowników

Grok to nazwa grupy modeli AI opracowanych przez firmę xAI. Są one wykorzystywane m.in. w dostępnym na platformie X narzędziu do wyszukiwania i streszczania wpisów. DPC zajmuje się sprawą, bo europejska siedziba firmy Elona Muska mieści się w Irlandii.

Organ w Dublinie interweniował już w sprawie Groka. W sierpniu ub.r. zwrócił się do irlandzkiego sądu o wydanie nakazu zobowiązującego X do zawieszenia przetwarzania danych osobowych użytkowników platformy w celu szkolenia sztucznej inteligencji. DPC uzasadnił to „poważnymi obawami”, że szkolenie Groka na danych Europejczyków „stwarza ryzyko dla podstawowych praw i wolności”. Chodziło przede wszystkim o to, że Grok był karmiony danymi użytkowników X od 7 maja, a dopiero 16 lipca platforma wprowadziła możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania publikowanych treści – przy czym początkowo ta funkcja nie została udostępniona wszystkim użytkownikom.

Sztuczna inteligencja a RODO

Gdy DPC zwrócił się do sądu, X zobowiązał się nie wykorzystywać danych zebranych między 7 maja a 1 sierpnia 2024 r. – do czasu rozstrzygnięcia postępowania. Następnie, na początku września ub.r., platforma zadeklarowała, że będzie przestrzegać tego zobowiązania na stałe. Wobec tego organ nadzorczy zwrócił się do sądu o zakończenie postępowania.

DPC wystąpił też we wrześniu ub.r. do Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) z wnioskiem o opinię w sprawie przetwarzania danych w celu opracowywania i szkolenia modeli AI.

Dotychczas DPC nałożył na X tylko jedną karę – 450 tys. euro w 2020 r. (platforma nazywała się wtedy Twitter). Wymierzane na podstawie RODO kary mogą sięgać 4 proc. globalnych przychodów firmy.