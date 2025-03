Sąd UE oddalił pięć skarg polskiej spółki, która próbowała unieważnić kilka wzorów wspólnotowych przedstawiających wygląd publicznych toalet, zarejestrowanych przez jej krajowego konkurenta. Problemem okazały się m.in. zamknięte drzwi toalety na jednym ze zdjęć, które stanowiło dowód w sprawie.

Argumenty były różne. Jeden z nich dotyczył ujawnienia wzoru przed zgłoszeniem do rejestracji. Spółka Hamster Polska przedstawiła zdjęcie, które miało potwierdzać, że właściciel wzoru, firma Budotechnika, zaprezentowała objętą nim toaletę już dwa lata przed rejestracją na międzynarodowych targach infrastruktury w Warszawie w październiku 2008 r.

Nieznana data zdjęcia

Problem w tym, że brakowało dowodu potwierdzającego wprost, że załączone zdjęcie rzeczywiście zrobiono w czasie wspomnianych targów. Zdaniem skarżącej spółki świadczyły o tym elementy tła, które potwierdzały, że zdjęcie zrobiono przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie odbywały się wspomniane targi, oraz takie elementy jak zielona wykładzina, metalowy stopień czy baner reklamowy. Dodatkowo potwierdzać to miała informacja ze strony Budotechniki, że prezentowała ona swe produkty na tych targach. Argumentacja ta nie przekonała jednak Sądu UE.

„Wbrew temu, co podniosła skarżąca na rozprawie, sama okoliczność, że PKiN czy latarnie znajdujące się w jego otoczeniu są rozpoznawalne na fotografiach w załącznikach, nie wystarcza do wykazania, że fotografie te zostały wykonane podczas międzynarodowych targów infrastruktury w październiku 2008 r.” – uzasadnił wyrok, dodając że także pozostałe wskazane elementy nie potwierdzają, kiedy wykonano dołączone do akt zdjęcie.

Przeważyły zamknięte drzwi

Jednocześnie za dowód potwierdzający wcześniejsze ujawnienie wzoru uznano zdjęcie pobrane z Wikipedii oraz z internetowej strony branżowej (to ostatnie poświadczone notarialnie). Problem w tym, że zdjęcia te nie przedstawiały wszystkich ścian toalety pokazanych we wzorze oraz zrobiono je przy zamkniętych drzwiach, podczas gdy jedna z fotografii stanowiących podstawę rejestracji wzoru pokazywała otwarte drzwi i fragment wnętrza. Z tego powodu, zdaniem sądu, wzorów nie można uznać za identyczne.

„Należy podkreślić, że ponieważ sporny wzór zawierał cechy i szczegóły, które nie są obecne lub nie mogą zostać zidentyfikowane we wcześniejszym wzorze, wspomnianych wzorów nie można uznać za identyczne” – uzasadnił swój werdykt Sąd UE.

W innych skargach spółka Hamster Polska podnosiła, że wzory toalet nie powinny być zarejestrowane ze względu na to, że ich wygląd jest zdeterminowany funkcją techniczną. Sąd nie zgodził się również z tym argumentem.

„Możliwe jest, iż wygląd ścian bocznych (np. panele ścienne, z płytek lub drewniane, z ekranem reklamowym lub informacyjnym lub bez niego), wymiary, materiał i umiejscowienie drzwi, kształt dachu, przedstawienie symboli toalet, dekoracja, materiał i kolor różnią się w zależności od wzoru, i że w związku z tym twórca publicznych toalet chemicznych dysponuje pewnym stopniem swobody” – można przeczytać w jednym z uzasadnień wyroków.

Orzecznictwo

Wyroki Sądu UE z 26 marca 2025 r. w sprawach T-592/23, T-608/23, T-609/23, T-610/23 i T-611/23