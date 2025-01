Wójt gminy wydał decyzję nakazującą mi niezwłoczne przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Budynek (użytkowany dopiero od kilku miesięcy) jest w części zamieszkany, a w innej jego części prowadzę warsztat samochodowy. Na nieruchomości jest zbiornik bezodpływowy. Czy decyzja wójta jest legalna? Czy nie ma żadnej karencji czasowej?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 5 wskazuje, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. dzięki przyłączeniu nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub – w przypadku, gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażeniu nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, które spełniają wymagania określone w przepisach odrębnych. Przy czym przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jeśli powyższy obowiązek nie zostanie wykonany, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda decyzję nakazującą w tym zakresie.

Obowiązek przyłączenia

W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej powstaje w sytuacji, gdy faktycznie istnieje wybudowana sieć kanalizacyjna i jest możliwość przyłączenia do niej nieruchomości, która nie ma przydomowej oczyszczalni ścieków. Te przesłanki muszą zaistnieć kumulatywnie, aby właściwy organ mógł (na podstawie art. 5 ust. 7 wspomnianej ustawy) wydać decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 grudnia 2021 r. (sygn. akt III OSK 4485/21).

Jednak w kontekście pytania czytelnika szczególnie pomocne może być stanowisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 6 maja 2022 r. (sygn. akt II SA/Kr 108/22). Sąd weryfikował prawidłowość decyzji burmistrza miasta (utrzymanej w mocy przez SKO) nakazującej niezwłoczne przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

WSA o technicznych możliwościach

WSA zwrócił uwagę na kilka ważnych aspektów prawnych.

▶ Po pierwsze, posiadanie przez nieruchomość zbiornika bezodpływowego nie zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeśli istnieją do tego możliwości techniczne.

▶ Po drugie, podłączenie do sieci kanalizacyjnej powinno nastąpić niezwłocznie w momencie stworzenia warunków technicznych i możliwości świadczenia usługi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

▶ Po trzecie, osoba władająca nieruchomością, która nie jest jej właścicielem, powinna uzgodnić z właścicielem, w jaki sposób sprostać nałożonym obowiązkom.

Przenosząc takie założenia na podany przez czytelnika stan faktyczny, należy uznać, że decyzja wójta gminy jest zasadna, skoro istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci.

W związku z tym wójt gminy miał prawne podstawy do wydania decyzji nakazującej niezwłocznie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązku właściciela nie uchylają ani posiadanie zbiornika bezodpływowego na nieruchomości, ani krótki okres wykorzystywania nieruchomości w działalności gospodarczej. W konsekwencji przedsiębiorca będzie musiał ponieść koszty przyłącza. ©℗