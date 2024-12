Komisje sejmowe przywróciły do poselskiego projektu, który ma odpolitycznić spółki Skarbu Państwa, przepis o powoływaniu niezależnych członków rad nadzorczych. Nie będą mogli nimi być politycy, ani osoby pracujące dla partii.

Połączone komisje sejmowe (do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Gospodarki i Rozwoju) rozpoczęły rozpatrywanie sprawozdania podkomisji o poselskim projekcie ws. naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (druk nr 261). Zgłoszona przez posła Rafała Komarewicza (Polska 2050) poprawka przywraca przepis, zgodnie z którym do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa mieliby wchodzić niezależni członkowie.

Jedna trzecia rady nadzorczej ma być niezależna

Rady mają liczyć nie więcej niż siedmiu członków, z czego co najmniej jedną trzecią powinni stanowić właśnie członkowie niezależni. Projekt przewiduje, że powoływać ich będzie Komitet Dobrego Zarządzania, który zastąpiłby obecną Radę ds. spółek. W skład komitetu wchodziliby eksperci i przedstawiciele organizacji przedsiębiorców. Nominowałby ich do tego grona premier.

Członek niezależny musiałby legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,

nie mógłby być członkiem partii ani osobą, która pracowała dla partii w ciągu pięciu lat przed powołaniem.

Taką samą karencję projekt przewidywał dla posłów, senatorów, europosłów i radnych, a także dla pracowników wyższego szczebla różnych urzędów.

W trakcie prac w podkomisji zaproponowano, by ten okres karencji skrócić do dwóch lat i być może na dalszym etapie prac, ta zmiana zostanie przyjęta. Przepis o członkach niezależnych objąłby także spółki córki i wnuczki spółek, których jedynym właścicielem jest Skarb Państwa.

Spółki Skarbu Państwa po nowemu. Kto i jak głosował?

Projekt został złożony w Sejmie wiosną tego roku i po wielu miesiącach blokowania prac w podkomisji nadzwyczajnej udało się go w tam przyjąć i skierować do prac w połączonych komisjach. Wcześniej wykreślono jednak z niego najważniejszy przepis, wprowadzający obowiązek powoływania członków niezależnych. Teraz udało się go przywrócić dzięki głosom siedmiu posłów:

Poza Rafałem Komarewiczem, byli to dwa jego klubowi koledzy, Ryszard Petru i Piotr Pawel Strach.

Piotr Lachowicz i Apoloniusz Tajner z KO,

Joanna Wicha i Arkadiusz Sikora z Lewicy.

W pracach komisji wzięło udział 40 posłów (29 się wstrzymało się od głosu, czterech było przeciw).

Przeciwni byli:

trzej posłowie PiS (Leonard Krasulski, Grzegorz Lorek, Marek Suski) oraz

poseł PSL – Adam Dziedzic.

Rząd przygotowuje swoje zmiany w spółkach Skarbu Państwa

Połączone komisje nie zakończyły prac nad projektem z powodu wątpliwości, co do jego zgodności z konstytucją. Były one podnoszone od początku złożenia projektu. Jego przeciwnicy twierdzą, że ograniczanie politykom możliwości zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa jest naruszeniem ich praw. Drugim powodem przerwania prac była nieobecność na posiedzeniu komisji przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Państwowych. MAP przygotowuje własny projekt zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który powinien zostać upubliczniony jeszcze w styczniu. Na razie resort zakończył konsultacje nad projektem kodeksu dobry praktyk w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, jednak kluczowa ma być ustawowa zmiana zasad zarządzania państwowymi firmami.