Sprzedawcy zabawek muszą się mieć na baczności ustalając ceny oferowanych produktów oraz promocje na nie. A to za sprawą dyrektywy Omnibus.

Jej przepisy zostały transponowane do ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 168). Nakładają one na sprzedawców (od 1 stycznia 2023 r.) dodatkowe obowiązki informacyjne w przypadku promocji polegających na obniżce ceny. A za ich nieprzestrzeganie Inspekcja Handlowa może nałożyć karę w wysokości do 20 tys. zł. Interweniować może także prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. w przypadku, gdy nieprzestrzeganie przepisów ma wymiar systemowy i prowadzi do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów). Wówczas kary są niebagatelne - mogą sięgać nawet 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

Sprzedawca, aby spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o informowaniu o cenach towarów i usług, ustalając rabat na dany produkt, musi najpierw ustalić jego najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. Jeśli więc np. wystartował z akcją promocyjną w poniedziałek, 27 maja br., to powinien zweryfikować cenę zabawki począwszy od 27 kwietnia.

Ostatnim dniem 30-dniowego okresu powinien być dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia obniżki. A zatem najniższą cenę towaru należy ustalać w przedziale między 27 kwietnia a 26 maja.

Ważne!

Okresem referencyjnym jest 30 dni kalendarzowych, a nie 30 dni roboczych.

Przy wyznaczaniu ceny najniższej nie mają również znaczenia przerwy w dostępności towaru w okresie 30 dni przed obniżką

Ogłoszenia o promocji w mediach

Kłopotliwe jest też ustalanie zrabatowanej ceny produktu w sytuacji, gdy akcja promocyjna zaczyna się później, niż emitowane na jej temat spoty w radiu i telewizji.

W takim przypadku punktem wyjścia będzie data rozpoczęcia promocji, niezależnie od tego, kiedy będą publikowane materiały marketingowe. Jeśli więc akcja rabatowa będzie trwać od 27 maja, to okres 30 dni przed obniżką będzie liczony od 27 kwietnia do 26 maja. W reklamie powinna być podana prawidłowa informacja o najniższej cenie z 30 dni. A zatem oznacza to, że sprzedawca w okresie od przygotowania materiałów marketingowych do startu promocji nie powinien oferować towaru w cenie niższej niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką wskazana w reklamie. W przeciwnym razie naraża się na zarzut wprowadzania konsumentów w błąd, ponieważ najniższa cena z 30 dni przed obniżką, która znalazła się na przygotowanych zawczasu materiałach reklamowych, nie będzie prawdziwa.

Nowy asortyment

Jak mają sobie radzić sprzedawcy w sytuacji, gdy na promocji ma pojawić się nowy model zabawki, która jest oferowana klientom dopiero od kilku dni? Jak w tym przypadku ustalić najniższą cenę produktu z 30 dni przed obniżką?

Przepisy o informowaniu o cenach towarów i usług przewidują specjalne zasady informowania o obniżkach towarów, które są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni. W takich przypadkach – oprócz informacji o obniżonej cenie – sprzedawca musi zaprezentować najniższą cenę tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania towaru do dnia wprowadzenia obniżki.

Różne kanały sprzedaży

Wątpliwości co do prawidłowego ustalania cen mają też przedsiębiorcy prowadzący zarówno sklep stacjonarny, jak i online, gdzie ceny tych samych produktów są różne. Jeśli bowiem sprzedawca chce zorganizować promocję tylko dla jednego z tych kanałów sprzedaży, wówczas musi wziąć pod uwagę ceny tylko w tym kanale, w którym organizuje promocję.

Krocząca promocja

Niejednokrotnie zdarza się, że po Dniu Dziecka, oferowane w promocji zabawki dla dzieci, są jeszcze bardziej przeceniane. Jak w takiej sytuacji wywiązać się z obowiązków informacyjnych?

W przypadku tzw. promocji kroczących sprzedawca ma obowiązek traktować uatrakcyjnienie dotychczasowej promocji jako kolejną, nową promocję. Wobec tego musi ponownie ustalić najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. Załóżmy więc, że na promocji był np. domek dla lalek. W dniach 27 maja – 1 czerwca kosztował 249 zł. Cena przed obniżką wynosiła 350 zł, najniższą ceną z 30 dni przed obniżką była zaś cena 299 zł. 4 czerwca następuje dalsza obniżka ceny domku do 229 zł. Sprzedawca powinien ponownie wyliczyć najniższą cenę z 30 dni przed obniżką, w tym przypadku jest to 249 zł.