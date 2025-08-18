Cytowany przez portal RBK-Ukraina rzecznik zaznaczył jednocześnie, że liderzy pozostają w Białym Domu, by kontynuować rozmowy. Możliwe, że będą trwać w innym formacie.

Wcześniej Bild podał informację, że "prezydent USA Donald Trump przerwał poniedziałkowe spotkanie z europejskimi liderami w Białym Domu, by zadzwonić do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina". Spotkanie ma być wznowione po rozmowie.Wcześniej Trump zapowiedział, że zadzwoni do Putina po poniedziałkowych spotkaniach z europejskimi przywódcami. Biały Dom odmówił potwierdzenia tych doniesień.

Na spotkanie z Trumpem i Zełenskim przybyli w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.