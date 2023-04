Działalność nierejestrowana to drobna aktywność zarobkowa, którą osoby fizyczne mogą wykonywać bez rejestracji firmy i bez opłacania składek ZUS. Plusem takiego rozwiązania jest to, że dorabiający nie ponoszą dużego ryzyka i nie są też obciążeni kosztami prowadzenia biznesu. Ile obecnie można dorobić bez rejestrowania działalności w 2023 r. Jaki jest limit? I jakie szykują się zmiany?

Dorabianie bez ZUS. Działalność nierejestrowana - warunki

Rejestracja działalności nie jest wymagana nawet wtedy, gdy działalność ma charakter zarobkowy i jest prowadzona w sposób stały, ciągły i zorganizowany. Natomiast głównym warunkiem prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej jest zmieszczenie się w limicie maksymalnych przychodów ze sprzedaży.

Według przepisów maksymalne przychody ze sprzedaży nie mogą przekroczyć 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku obroty z niezarejestrowanej działalności mogą osiągać do 1745 złotych.

Przekroczenie tego progu sprawia, że działalność staje się działalnością gospodarczą. Wtedy działalność należy zarejestrować w terminie 7 dni.

Ważne Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana ze względu na niski poziom przychodów nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie trzeba składać wniosku o wpis do CEIDG.

Warunkiem jest niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat). Za działalność nierejestrowaną nie może być uznana działalność wymagająca uzyskania koncesji albo zezwolenia.

Działalności nierejestrowana. Obowiązki

By prowadzić działalność nierejestrowaną należy jednak co jakiś czas spełniać pewne formalności i przestrzegać podstawowych zasad rynkowych. Są to:

prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży;

rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej;

przestrzeganie praw konsumentów;

wystawianie faktury lub rachunku na żądanie kupującego.

Działalność nierejestrowa - dorabianie bez ZUS. Wyższy limit od lipca 2023 r.

Od lipca 2023 r. osoby, które prowadzą drobny biznes, nie będą musiały zakładać działalności gospodarczej, jeśli ich miesięczne przychody nie przekroczą 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Takie zmiany w projekcie ustawy dotyczącej likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wprowadziła nadzwyczajna komisja sejmowa.

Wszystko za sprawą zmian w art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Od lipca 2023 próg poniżej którego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej wyniesie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (po lipcowej podwyżce), czyli 2,7 tys. zł miesięcznie. Jak potwierdza Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwolnienie ze składek przy prowadzeniu niewielkiej działalności nie dotyczy świadczenia usług.

Działalność nierejestrowa – bez ZUS. Korzyści

Dopuszczalne jest łączenie nierejestrowanej działalności gospodarczej z umową o pracę. Osoba podlega wtedy ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik. Działalność nierejestrowaną może także prowadzić osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy.