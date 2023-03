Niemiecka spółka Fun Factory GmbH zgłosiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak towarowy „love you so much”. Sprzeciw złożyła spółka amerykańska I Love You Inc., która wcześniej zarejestrowała znak graficzny złożony z dużego napisu „I love you” i mniejszego dopisku „since forever” umieszczonego między dwoma sercami.

EUIPO uwzględnił sprzeciw w stosunku do większości towarów, w tym zabawek erotycznych, prezerwatyw i lubrykantów, a stanowisko to podzieliła izba odwoławcza tego organu. Fun Factory GmbH zaskarżyła decyzję do Sądu UE. Ten oddalił skargę.